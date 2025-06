Patron HoReCa, despre TVA și taxe: „Să nu facem aceeași greșeală, să comandăm o pizza medie cu gândul la una mare”

Patronii din industria HoReCa au avertizat, joi, într-o conferință de presă, că este nevoie de menținerea cotei reduse de TVA de 9% pentru restaurante și serviciile conexe, în contextul scenariilor luate în calcul pentru stabilizarea deficitului bugetar.

El susține că primele 10 județe din România asigură 70% din cifra de afaceri din industria ospitalității. În acest context, cu o posibilă crește a TVA la 19%, „noul premier, oricine va fi el, va avea o misiune foarte grea ca să gestioneze nu numai potențial evaziune fiscală din domeniu, dar și închiderile de întreprinderi mici”, spune Mischie.

Antreprenorul a afirmat că în pericol de închidere sunt micii antreprenori din întreprinderile cu cifră de afaceri între 0 și 100.000 EUR, „și concedierile care vor avea loc în această industrie”.

La rândul său, Radu Savopol, co-fondator al lanțului de cafenele 5 to go și președinte HORA, a atras atenția, asupra mai multor scenarii de majorare a TVA-ului vehiculate în spațiul public, cel mai pesimist dintre ele vizând un TVA unic de 21%.

Antreprenorul a subliniat că incertitudinea fiscală afectează grav industria ospitalității, unde marjele de profit sunt deja reduse, iar o eventuală creștere a TVA-ului s-ar reflecta inevitabil în prețurile plătite de consumatori.

„Marjele în industria noastră nu sunt niște marje foarte mari. La cei care lucrează corect și transparent se pot vedea cifrele în zona de raportări anuale. Nu sunt niște marje mari și din cauza aceasta va fi foarte greu să absorbi din prețul final să-ți reduci din marjă ca să poți să să nu crești prețul la consumatorul final, la oaspetele nostru. În Germania a fost o creștere de 58% în preț, după ce s-a majorat TVA-ul, clientul final a plătit cu 58% mai multă decât anul precedent. Dacă în ultimii ani de zile uneori am mai absorbit din preț când a mai fost o creștere la materia primă, când am mai fost la consumul electric, la gaze, nu întotdeauna am pus în preț, dar o majorare de TVA, nu mai vorbesc de impozit pe profit, de dividende și toate celelalte cred că imediat s-ar reflectat. Nu peste șase luni sau un an, eu cred că instantaneu se va reflecta în preț”, a spus Radu Savopol la conferința de presă la care a participat și StartupCafe.ro .

Savopol a mai precizat că o eventuală majorare a TVA-ului va declanșa o reacție în lanț în economie. Potrivit acestuia, închiderea micilor afaceri din HoReCa va atrage după sine datorii către stat și furnizori, insolvențe și blocaje financiare care vor afecta nu doar restaurantele și cafenelele, ci și distribuitorii și importatorii care aprovizionează industria ospitalității.

„Noi nu suntem aici să cerem nicio diminuare de taxe și niciun avantaj”, a spus Daniel Mischie, întrebat despre scenariul majorării altor taxe și impozite. El a precizat că industria ospitalității solicită doar respectarea egală a legislației în vigoare de către toți actorii economici.

Mischie a mai atras atenția că industria HoReCa este „extrem de fragmentată”. „Din 35.000 de operatori din piață, 66% sunt întreprinderi foarte mici. Au cifră de afaceri între 0 și 100.000 de euro pe an. Iar următorii 24% au cifră de afaceri între 100.000 și 500.000 de euro pe an”, a continuat el.

Totodată, antreprenorul spune că atât președintele Nicușor Dan, cât și viitorul premier, ar trebui să aibă în vedere toate aceste lucruri semnalate de industria ospitalității.

Antreprenorul HoReCa a mai declarat că „dacă am mâncat pizza mare și am comandat pizza medie, recomandarea noastră este să nu facem aceeași greșeală, să comandăm o pizza medie cu gândul la o pizza mare, pentru că ceea ce ni se propune astăzi va aduce la masă o pizza mică”.

În urmă cu câteva zile, întrebat dacă poate face o analogie între feliile de pizza și bugetele instituțiilor statului, președintele Nicușor Dan a răspuns „de ani de zile plătim o pizza medie și mâncăm o pizza mare”.

Operatorii din sectorul hotelier atrag atenția asupra unei concurențe neloiale pe piața cazărilor, cauzată de diferențele de fiscalizare între hoteluri și apartamentele în regim de închiriere (Booking, Airbnb).

Ea a precizat că deja hotelurile se confruntă cu o concurență neloială, întrucât tarifele și prețurile pe care acestea le practică și le afișează în mod legal „conțin aproximativ 30% taxe în ele”.

„Dintr-un tarif de cazare practicat de un hotel în mod legal, 30% se întoarce la stat sub formă de TVA, sub formă de taxe pe salarii, sub formă de alte contribuții, impozite la autoritățile locale, că vorbim de city tax, că vorbim de taxe de parcare, salvamont, salvamari, plaje etc. Deci dintr-un tarif de cazare undeva la 30% deja se întoarce la stat sub formă de taxe, în timp ce la apartamentele de închiriat această sumă nu există, pentru că fie nu sunt fiscalizate, fie nu sunt angajați, fie sunt taxați chiar dacă raportează pe normă de venit, ca persoane fizice cei care practică aceste tipuri de închirieri”, a afirmat ​Simona Constantinescu.