Patron român de firmă de drone: „Dacă este un conflict, ne putem baza doar pe ce producem noi, în România”

Antreprenorul Mihai Filip, fondatorul firmei clujene Oves Enterprise, producător privat de drone militare și civile, consideră că, în cazul unui conflict armat, România se va putea baza doar producția internă de aparate de zbor fără pilot, chiar dacă aliații au un rol esențial.

Oves Enterprise a participant la evenimentul Defense-X, organizat de Academia Forțelor Terestre „Nicolae Bălcescu”, în Poligonul Perii Dăii de lângă Sibiu, care a reunit și alți producători de drone, precum Orbotix, Carfil, Solomonar, BraveX Aero.

„Mi-am dat seama, de multe ori, este nevoie de oameni care colaborează, care discută, așa cum suntem noi aici, companii private împreună cu instituțiile statului, care încearcă să rezolve o problemă. În acest caz, o problemă militară. În trecut, inovația venea dinspre domeniul militar spre privat. Acum, din ce am văzut noi, inovația vine de la companiile mici, de la startup-uri, către domeniul militar și este îmbrățișată cu succes, Sper să se întâmple asta și la noi în țară. Am văzut un lucru: dacă este o problemă, un conflict, ne putem baza doar pe ce producem noi, în România, de cele mai multe ori, chiar dacă e bine să ai aliați. Cred că trebuie să creștem capabilitățile de producție, de inovație. Și cred că acesta este viitorul- nu trebuie să cumperi tehnologie militară, ci trebuie să o putem dezvolta la noi în țară”, a spus Filip.