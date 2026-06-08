Panică pe burse după febra AI: investitorii se tem că evaluările au mers prea departe. Coreea de Sud a oprit tranzacțiile după șocul Nasdaq

Temerile că entuziasmul din jurul inteligenței artificiale a împins prea sus evaluările unor companii de tehnologie au declanșat un val de vânzări care a pornit vineri, 5 iunie, de pe Wall Street și a ajuns luni, 8 iunie, în Asia. După ce indicele american Nasdaq a înregistrat cea mai mare scădere din ultimul an, Bursa din Coreea de Sud a suspendat temporar tranzacțiile după ce indicele Kospi a căzut cu peste 8%, iar giganții Samsung Electronics și SK Hynix au pierdut fiecare peste 10% din valoare.

Mișcarea nu indică neapărat o scădere a interesului pentru inteligența artificială, ci mai degrabă o schimbare de atitudine a investitorilor, care încep să se întrebe dacă evaluările record atinse de multe companii asociate AI mai sunt susținute de rezultatele financiare.

Cum a început totul: Wall Street a tras primul semnal de alarmă

Șocul nu a pornit din Asia, ci din SUA.

Potrivit analizelor din piață, indicele Nasdaq Composite a scăzut vineri, 5 iunie, cu 4,2%, cea mai severă corecție din aprilie 2025. În aceeași ședință de tranzacționare, indicele S&P 500 a pierdut 2,6%, întrerupând o serie de nouă săptămâni consecutive de creștere.

În spatele scăderilor se află o întrebare care începe să apară tot mai des în rândul investitorilor: sunt justificate evaluările foarte ridicate ale companiilor care au beneficiat de boom-ul inteligenței artificiale?

În ultimii ani, investitorii au direcționat masiv capital către producători de cipuri, operatori de centre de date și companii software considerate beneficiare directe ale dezvoltării AI. Creșterile accelerate ale acțiunilor au dus însă și la evaluări tot mai mari, iar o parte dintre investitori au început acum să marcheze profiturile și să reducă expunerea pe sectorul tehnologic.

Investitorii au început să reevalueze tocmai aceste evaluări ridicate ale companiilor care au beneficiat de valul investițiilor în inteligență artificială.

Luni, valul de vânzări a ajuns în Coreea de Sud

Efectele s-au văzut imediat la deschiderea burselor asiatice din 8 iunie.

Conform informațiilor din piață, indicele sud-coreean Kospi a coborât cu peste 8%, activând automat mecanismul de suspendare a tranzacțiilor pentru 20 de minute.

Piața sud-coreeană este una dintre cele mai expuse la industria semiconductorilor și la investițiile în infrastructura necesară dezvoltării inteligenței artificiale. Cele mai afectate au fost Samsung Electronics și SK Hynix, doi dintre cei mai importanți producători de cipuri din lume, ale căror acțiuni au pierdut fiecare peste 10% din valoare.

Corecția a șters rapid o parte din creșterile spectaculoase din ultimele luni. Potrivit, indicele Kospi se află acum cu peste 15% sub maximul record atins săptămâna trecută, după ce își dublase valoarea în acest an.

Presiunea a fost amplificată și de retragerea capitalului străin. Investitorii externi au vândut săptămâna trecută acțiuni sud-coreene în valoare netă de aproximativ 10 miliarde de dolari, iar wonul sud-coreean a ajuns la cel mai redus nivel față de dolar din martie 2009, potrivit aceleiași surse.

Guvernul de la Seul a anunțat măsuri pentru susținerea monedei naționale și a transmis că este pregătit să intervină împotriva tranzacțiilor speculative.

Și Japonia a resimțit șocul

Corecția s-a extins rapid și pe piața japoneză.

Indicele Nikkei 225 a scăzut cu 3,6%, iar Topix a pierdut 2,5%, conform datelor din piață.

Printre cele mai afectate companii s-au numărat TDK și Kioxia, considerate de investitori printre beneficiarii dezvoltării infrastructurii pentru inteligență artificială. Acțiunile lor au scăzut cu 9,3%, respectiv 7,5%.

Și SoftBank, unul dintre cele mai importante grupuri tehnologice japoneze și un investitor major în sectorul AI, a pierdut 7,7% într-o singură ședință de tranzacționare. Compania revenise recent în atenția piețelor după ce depășise temporar Toyota și devenise cea mai valoroasă companie listată din Japonia după capitalizarea bursieră.

Nu AI este problema. Întrebarea este dacă prețurile acțiunilor au urcat prea mult

Deocamdată, piețele nu transmit că boom-ul inteligenței artificiale s-ar fi încheiat.

Cererea pentru cipuri avansate, centre de date și infrastructură AI rămâne ridicată la nivel global, iar marile companii de tehnologie continuă să investească zeci de miliarde de dolari în dezvoltarea acestor capacități.

Ceea ce s-a schimbat este însă atitudinea investitorilor. După o perioadă în care aproape orice companie asociată cu inteligența artificială beneficia de creșteri accelerate pe bursă, investitorii încep să analizeze mai atent dacă rezultatele financiare pot susține evaluările la care au ajuns aceste companii.

Analizele din piață indică faptul că actualele scăderi sunt alimentate de temerile privind supraevaluarea unor companii considerate câștigătoare ale revoluției AI.

Pentru fondatorii de startup-uri și antreprenorii din tehnologie, mesajul este unul familiar: în perioadele de entuziasm, capitalul împinge rapid evaluările în sus. În perioadele de corecție, investitorii devin mai selectivi și se uită mai atent la venituri, profitabilitate și capacitatea companiilor de a transforma promisiunile tehnologice în rezultate de business.





































