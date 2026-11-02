[P] Primul an al firmei: șapte momente în care ți se cere certificatul constatator

Ai ieșit de la Registrul Comerțului cu certificatul de înregistrare și cu senzația că birocrația s-a terminat. În realitate, din două în două săptămâni cineva îți va cere „un certificat constatator recent”: banca, firma de leasing, platforma pe care vinzi, proprietarul spațiului, un client mare, un notar. Fiecare îl cere în alt moment și fiecare are altă idee despre ce înseamnă „recent”.

Certificatul constatator atestă, la o anumită dată, situația firmei: sediu, stare, capital, asociați, administratori, activități autorizate. Nu se confundă cu certificatul de înregistrare, care rămâne același toată viața firmei. Se cere nou de fiecare dată tocmai pentru că arată situația la zi.

1. Contul bancar

Banca verifică din registru cine reprezintă firma și cine o deține. De regulă acceptă un certificat mai nou de 30 de zile. Același document ți se cere la primul credit și, periodic, la actualizarea datelor.

2. Leasingul

În primul an, fără bilanț depus, certificatul este practic singurul document oficial despre firmă. Finanțatorii îl vor proaspăt, sub 30 de zile.

3. Platformele și procesatorii de plăți

Marketplace-urile, aplicațiile de livrări și procesatorii de plăți verifică firma la înscriere; șoferii Bolt și Uber, de exemplu, au nevoie de certificat încă de la dosarul de autorizare pentru transport alternativ. Pregătește PDF-ul semnat electronic: formularele refuză fotografiile.

4. Finanțarea sau licitația

La fonduri nerambursabile și licitații, certificatul este obligatoriu, uneori într-o variantă specifică: pentru fonduri există un format cu indicatori financiari, iar la licitații activitatea din contract trebuie să apară ca autorizată. Verifică cerința înainte să comanzi.

5. Chiria

Proprietarul vrea să vadă că firma există, e în funcțiune și că semnatarul o reprezintă. Dacă spațiul devine sediu sau punct de lucru, certificatul îți trebuie din nou la înregistrarea mențiunii.

6. Notarul

Orice act autentic în care firma este parte trece prin certificat: procură, comodat pentru sediu, cesiune de părți sociale. Notarii sunt cei mai stricți: mulți îl vor din ultimele 15 zile, la cesiuni chiar din ziua semnării.

7. Primul client mare

Companiile mari califică furnizorii pe bază de dosar: certificat constatator, atestare fiscală, asigurări. Unele îl cer apoi anual.

De ce „recent” înseamnă altceva pentru fiecare

Legea nu stabilește o valabilitate; fiecare instituție decide cât de vechi acceptă. Concluzia: nu scoate certificatul „ca să fie”, scoate-l când știi unde și când îl depui. Un certificat de acum o lună este, pentru majoritatea instituțiilor, un document expirat.

Cum îl obții în minute

Documentul se emite electronic, ca PDF semnat digital de Registrul Comerțului. Poți obține un certificat constatator online pe baza CUI-ului, fără cont pe portal, cu livrare pe email de regulă în mai puțin de jumătate de oră. Tariful oficial e același pe orice canal; serviciile online adaugă un comision pentru depunere și urmărire. Un ghid despre cât costă un certificat constatator te ajută să alegi varianta potrivită urgenței.

Două greșeli de evitat: tipărirea și rescanarea PDF-ului, care distrug semnătura electronică, și comandarea variantei greșite. Întreabă instituția ce format și ce vechime vrea, înainte să plătești.