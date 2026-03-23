[P] De la ROAS 3 la ROAS 8 în două luni: ce se întâmplă când un cont de Google Ads este gestionat cu adevărat profesionist

Dacă ai un magazin online și rulezi campanii pe Google Ads, probabil că știi deja ce înseamnă senzația de plafonare. Bugetul curge, vânzările vin, dar profitul real pare să nu crească indiferent ce faci. Ești prins într-un cerc vicios: nu poți scala pentru că nu ești profitabil, și nu ești profitabil pentru că nu scalezi.

Exact aceasta era situația unui magazin online de bijuterii care a apelat la agenția BlueAds la finalul anului 2025. Povestea lor merită spusă în detaliu, pentru că ilustrează perfect diferența dintre a „rula reclame" și a construi o strategie de performanță reală.

Problema: un cont care mergea, dar nu creștea

Magazinul activează în industria e-commerce de bijuterii și accesorii și a început să inestească în servicii de Google Ads la BlueAds în mai 2025. Vânzările existau, contul nu era în pierdere, dar stagna la un ROAS (Return on Ad Spend) de aproximativ 3,27. Asta înseamnă că pentru fiecare leu investit în publicitate, se generau aproximativ 3,27 lei în vânzări, o cifră care, după ce scazi costul mărfii, taxele și cheltuielile operaționale, lasă foarte puțin profit.

Timp de șase luni, clientul investise 144.000 RON și generase vânzări de 471.000 RON. Nu sunt cifre rele, dar pragul de ROAS 3-3,5 devenise un zid. Oricât de mult se încerca, contul nu reușea să-l depășească. Obiectivul impus pentru colaborarea cu BlueAds era clar: atingerea și menținerea unui ROAS de minimum 4.

Auditul: când datele spun adevărul

Primul lucru pe care l-a făcut echipa BlueAds a fost un audit tehnic complet al contului. Și ce au găsit acolo explică totul.

Canibalizarea bugetului era prima problemă majoră. Mai multe campanii licitau simultan pentru aceleași audiențe și aceleași produse, ceea ce însemna că practic se concurau între ele, crescând artificial costul per click și consumând bugetul ineficient.

Absența Custom Labels în feed-ul de Merchant Center făcea imposibilă orice formă de segmentare inteligentă. Fără etichete personalizate, nu poți separa produsele care se vând bine de cele cu potențial scăzut. Bugetul era distribuit la întâmplare, fără a ține cont de marjă sau de performanță reală.

Audiențele netestDate și campaniile setate pe „broad" fără optimizare continuă completau tabloul. Produsele rulau în cont fără nicio strategie de prioritizare, direcționând banii inclusiv spre articole care nu generau suficiente conversii.

Concluzia auditului: nu era vorba de un cont „rău", ci de un cont nestructurat. Potențialul era acolo. Lipsea arhitectura.

Strategia: de la haos la precizie

Abordarea BlueAds s-a concentrat pe trei direcții clare, implementate metodic.

Pasul 1 — Feed Optimization și arhitectura datelor. Totul a început cu curățarea și optimizarea feed-ului de produse din Merchant Center. Au fost create Custom Labels specifice care să permită segmentarea inteligentă a catalogului: Best Sellers versus produse cu potențial scăzut, produse cu marjă mare versus cele mai puțin profitabile. Odată cu această structură, bugetul a putut fi alocat acolo unde genera cel mai mare retur.

Pasul 2 — Restructurarea completă a campaniilor. Canibalizarea a fost eliminată prin reorganizarea întregului cont. Fiecare campanie a primit un scop precis, bazat pe etichetele din feed. Nu mai exista suprapunere, nu mai exista concurență internă. Fiecare leu investit știa exact unde merge și de ce.

Pasul 3 — Strategia Q4 și campaniile de cerere. Pentru a maximiza perioada de vârf Noiembrie–Decembrie, au fost implementate audiențe specifice și ajustate strategiile de licitare. A fost introdusă și o componentă de Demand Generation, campanii orientate spre partea de sus a pâlniei de conversie (Top of the Funnel), care să atragă cumpărători noi și să alimenteze constant sistemul cu trafic calificat.

Rezultatele: cifrele care nu mint

Impactul noii strategii a fost vizibil imediat și s-a menținut constant.

În cele două luni de optimizare intensivă (Noiembrie–Decembrie 2025), magazinul a generat vânzări de 708.000 RON cu un ROAS de 8,47. Față de media anterioară de 3,27, aceasta înseamnă practic o dublare a eficienței fiecărui leu investit în publicitate.

Dacă ar fi să traducem asta în termeni concreți: același buget, de aproape trei ori mai multă valoare extrasă din el.

Testul adevărat: ianuarie, după sărbători

Orice specialist în marketing online știe că Q4 vine cu un avantaj natural. Cererea crește, oamenii cumpără mai mult, și o parte din rezultatele spectaculoase din Noiembrie-Decembrie pot fi atribuite sezonului, nu strategiei. Aceasta este și obiecția clasică pe care o ridică scepticii.

BlueAds a anticipat-o și a furnizat datele care o demontează.

În primele 20 de zile din Ianuarie 2026, o perioadă tradițional slabă în e-commerce, după cheltuielile de sărbători, contul a generat 181.000 RON în vânzări cu un ROAS de 7,06.

Nu mai puțin de dublu față de performanța de dinainte de optimizare, și asta în cea mai dificilă perioadă din calendar pentru vânzările online. Aceasta nu este o coincidență de sezon. Este confirmarea că structura implementată funcționează independent de context.

Ce înseamnă asta pentru afacerea ta

Povestea acestui magazin de bijuterii nu este unică. Sute de conturi de Google Ads din România rulează în aceeași paradigmă: bani investiți, rezultate mediocre, nicio direcție clară. Proprietarii ajung să creadă că Google Ads „nu funcționează pentru ei" sau că plafonul de ROAS 3 este norma industriei. Nu este.

Diferența o face structura. Feed-ul optimizat, campaniile segmentate corect, audiențele testate și o strategie coerentă de alocare a bugetului pot transforma radical performanța unui cont, fără neapărat a mări bugetul.

Exact asta fac specialiștii de la BlueAds: construiesc sisteme care să extragă maximum din fiecare leu investit, indiferent de industrie sau de sezon.

