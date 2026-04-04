OUG 24/2026 în Monitorul Oficial: Scăderea accizei la motorină din data de 7 aprilie și contribuția de solidaritate de la companiile petroliere

Guvernul a publicat în Monitorul Oficial Ordonanța de urgență 24/2026, prin care scade, începând cu 7 aprilie 2026, acciza la motorina standard cu 36 de bani (acciza+TVA aferent), iar companiile petroliere vor fi obligate la plata unei contribuții de solidaritate, pe perioada crizei mondiale a petrolului.

Principalele prevederi:

Începând cu data de 7 aprilie 2026, pe durata situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, declarată potrivit dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 19/2026 privind declararea situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere (...), pentru motorina standard comercializată pe piața internă, nivelul accizei prevăzut la nr. crt. 12 din anexa nr. 1 de la titlul VIII „Accize și alte taxe speciale” din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, se reduce temporar:

de la 2.804,29 lei/1.000 litri la 2.504,29 lei/1.000 litri;

respectiv de la 3.318,74 lei/tonă la 2.963,70 lei/tonă.

Contribuția de solidaritate: tipurile de companii vizate de noua taxă

De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, pe durata situației de criză pe piața țițeiului și/sau a produselor petroliere, datorează contribuția de solidaritate următorii operatori economici:

a) operatorii economici, titulari de acorduri petroliere, care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și obțin venituri din comercializarea acestuia;

b) operatorii economici, titulari de acorduri petroliere, care extrag țiței din zăcăminte situate pe teritoriul României și care, direct sau prin persoanele afiliate, astfel cum sunt definite la art. 7 pct. 26 din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, prelucrează acest țiței și obțin venituri din comercializarea produselor energetice prevăzute la art. 3 alin. (2).

Contribuția de solidaritate se datorează exclusiv pentru lunile în care prețul mediu lunar al țițeiului sortiment/clasă Brent depășește nivelul de 70 USD/baril, calculat ca medie aritmetică a cotațiilor zilnice de închidere din luna pentru care se datorează contribuția de solidaritate.

Pentru companiile care vând țițeiul în stare neprelucrată, contribuția de solidaritate se calculează prin aplicarea unui procent de 60% din veniturile din comercializarea acestui țiței.

Contribuția are un caracter progresiv, cu cote cuprinse între 1,5% (pentru prețuri peste 70.01 USD) și un maxim de 9,9% (pentru prețuri ce depășesc 140 USD/baril).