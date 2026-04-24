ANAF: Aplicarea impozitului pe profit. Modificări recente și alte informații

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Argeş a publicat vineri un scurt ghid privind recentele modificări legate de aplicarea impozitului pe profit, valabile începând cu anul fiscal 2026.

AJFP Argeș face referire la modificările aduse de OUG nr. 8/2026 în privința aplicării impozitului pe profit. Printre acestea se numără și majorarea valorii de intrare a mijloacelor fixe de la 2.500 de lei la 5.000 lei, în scopul recuperării prin amortizare. Această limită se actualizează anual ,în funcție de indicele de inflație, prin hotărâre a Guvernului.

Valoarea fiscală rămasă neamortizată a mijloacelor fixe cu valoarea fiscală de intrare cuprinsă între 2.500 lei și 5.000 lei, existente în patrimoniul contribuabililor la data de 31 decembrie 2025/ultima zi a anului fiscal modificat care se încheie în anul 2026, se recuperează pe durata normală de utilizare rămasă.

Ce mai spune AJFP Argeș:

2) Pentru activele noi, achiziționate/produse și puse în funcțiune, în perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2026 - 31 decembrie 2026 inclusiv, respectiv în anul fiscal modificat care începe în anul 2026, după caz, din subgrupa 2.1 - Echipamente Tehnologice,respectiv mașini, unelte și instalații de lucru și/sau subgrupa 2.4 - «Animale și plantații» se poate aplica o metodă de amortizare super accelerată potrivit căreia amortizarea se calculează după cum urmează:

pentru primul an de utilizare, amortizarea nu poate depăși 65% din valoarea fiscală de la data intrării în patrimoniul contribuabilului a activului;

pentru următorii ani de utilizare, amortizarea se calculează prin raportarea valorii rămase de amortizare a activului la durata normală de utilizare rămasă a acestuia.

3) Contribuabilii care beneficiază în anul 2026 de scutire de impozit a profitului investit în active prevăzute în subgrupa 2.1 - Echipamente tehnologice, respectiv mașini, unelte și instalații de lucru, precum și pentru computere și echipamente periferice ale acestora pot opta pentru amortizarea accelerată pentru perioada 1 ianuarie - 31 decembrie 2026, respectiv perioada cuprinsă între prima zi a anului fiscal modificat care începe în 2026 și ultima zi a aceluiași an fiscal modificat.

4) Începând cu anul fiscal 2026/anul fiscal modificat care începe în anul 2026, contribuabilii nu pot să utilizeze rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art.22 alin.(5) din Codul fiscal pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor, o perioadă de 5 ani începând cu anul următor celui pentru care se constituie acestea.

Sunt reglementate următoarele situații:

în cazul în care rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal sunt utilizate în perioada celor 5 ani pentru majorarea capitalului social, pentru distribuire sau pentru acoperirea pierderilor, sumele respective se impozitează integral, ca elemente similare veniturilor, în perioada fiscală în care sunt utilizate;

în cazul în care rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal sunt utilizate după perioada de 5 ani pentru distribuire, 50% din valoarea acestora se impozitează ca elemente similare veniturilor,în perioada fiscală în care sunt utilizate;

în cazul în care rezervele fiscale constituite pentru profitul reinvestit potrivit art. 22 alin.(5) din Codul fiscal sunt utilizate după perioada de 5 ani pentru majorarea capitalului social și/sau pentru acoperirea pierderilor, valoarea acestora nu reprezintă elemente similare veniturilor și nu se impozitează.

5) Contribuabilii pot opta pentru aplicarea creditului fiscal pentru cheltuielile de cercetare-dezvoltare. În acest caz nu se poate aplica, la determinarea rezultatului fiscal, deducerea suplimentară pentru activitățile de cercetare-dezvoltare prevăzută la art.20 alin.(1) lit.a) din Codul fiscal.

Creditul fiscal reprezintă suma determinată prin aplicarea procentului de 10% la valoarea cheltuielilor eligibile pentru activitățile de cercetare-dezvoltare, potrivit prevederilor art. 20,înregistrate de contribuabil în perioada fiscală pentru care se efectuează calculul impozitului pe profit sau al impozitului minim pe cifra de afaceri.

Creditul fiscal astfel determinat se scade anual din impozitul pe profit/impozitul minim pe cifra de afaceri datorat și se înregistrează în registrul de evidență fiscală al contribuabilului. În cazul în care creditul fiscal este scăzut parțial din impozitul pe profit anual/impozitul minim pe cifra de afaceri anual, diferența se compensează sau se restituie.

