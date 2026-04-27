Controale ANAF: Antifrauda va putea verifica situațiile fiscale personale, pentru impozitarea cu 70% pe veniturile din surse neidentificate obținute de persoane fizice (proiect de ordin)

Agenția Națională de Administrare Fiscală a publicat, luni, un proiect de ordin prin care verificarea situaţiei fiscale personale se va exercita și de către inspectorii Direcției generale antifraudă fiscală din cadrul aparatului propriu al ANAF, în vederea impozitării cu 70% asupra veniturilor din surse neidentificate, obținute de persoanele fizice.

Orice venituri constatate de organele fiscale, în condițiile Codului de procedură fiscală, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu o cotă de 70% aplicată asupra bazei impozabile ajustate. Prin decizia de impunere, organele fiscale vor stabili cuantumul impozitului și al dobânzilor și penalităților de întârziere.

În cadrul controalelor antifraudă au apărut și situații în care s-au constatat venituri obtinute de persoane fizice, fără să poată fi identificată sursa banilor, conform referatului de aprobare a proiectului de ordin ANAF.

Aceste situații „pot fi valorificate operativ, prin emiterea unei decizii de impunere în cadrul unor verificări documentare”, spune ANAF.

În prezent, verificarea documentară care vizează veniturile personale a căror sursă nu a fost identificată poate fi efectuată doar de 3 structuri ANAF:

Direcţia generală control venituri persoane fizice din cadrul aparatului propriu al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală;

serviciile de verificări fiscale din cadrul aparatului propriu al direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice;

structurile de inspecţie fiscală persoane fizice din cadrul unităţilor subordonate direcţiilor generale regionale ale finanţelor publice.

În prezent, deși „organele de control antifraudă” sunt competente să constate, în cadrul verificării documentare efectuată asupra impozitului pe venit, venituri a căror sursă nu a fost identificată, Antifrauda nu are atribuții pentru emiterea deciziei de impunere în cadrul verificărilor documentare pentru a stabili impozitele de 70%.

În aceste cazuri, Antifrauda comunică ceea ce constată în acțiunile de control către Direcția generală control venituri persoane fizice,„în vederea valorificării, respectiv în efectuării unei analize de risc punctuale”.

„O astfel de procedură creează premisele unei utilizări ineficiente a resurselor instituționale la nivelul ANAF prin implicarea unor structuri diferite pentru valorificarea acelorași constatări de natură fiscală, dar și existența unui risc privind atragerea cu întârziere a creanțelor fiscale suplimentare la bugetul statului.

Se impune modificarea și completarea cadrului normativ actual în sensul atribuirii de competențe Direcției generale antifraudă fiscală pentru stabilirea impozitului pe venit din surse neidentificate în cadrul verificărilor documentare efectuate”, își motivează ANAF proiectul de ordin.

Astfel, prin acest proiect de ordin ANAF, și Direcția generală antifraudă fiscală din cadrul aparatului propriu al Agenției Naționale de Administrare Fiscală va putea exercita verificarea situaţiei fiscale personale.