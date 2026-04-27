ANAF: Românii cu PFA, venituri din crypto, chirii, activități independente, investiții și altele au primit bonificații de 43,5 milioane lei, la impozit

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) anunță, luni, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro, acordarea unor bonificații în valoare totală de 43,5 milioane de lei pentru 78.322 de contribuabili care au achitat anticipat impozitul pe venit și contribuțiile sociale, în termenul stabilit până la data de 15 aprilie 2026.

Vorbim despre veniturile declarate prin formularul 212 Declarația Unică pentru PFA, chirii, tranzacții cu criptomonede, investiții, activități independente și alte venituri pe cont propriu.

„Rezultatele confirmă eficiența măsurilor de simplificare administrativă și a instrumentelor de stimulare a conformării voluntare implementate în anul 2026. Un element esențial al procesului de modernizare fiscală îl reprezintă, pentru prima dată, punerea la dispoziția contribuabililor a formularului de declarație unică precompletat, măsură care a contribuit semnificativ la reducerea birocrației și a timpului necesar depunerii declarațiilor” - se laudă acum Fiscul.

De asemenea, ANAF susține că introducerea bonificației de 3% pentru plata anticipată a obligațiilor fiscale „a avut un impact direct asupra comportamentului de conformare al contribuabililor”.

Datele înregistrate de ANAF până în prezent indică o „evoluție pozitivă a conformării voluntare”:

408.224 de contribuabili au depus declarația unică, în creștere cu 23,24% față de aceeași perioadă a anului precedent;

78.322 de contribuabili au beneficiat de bonificația pentru plata anticipată;

valoarea totală a bonificațiilor acordate se ridică la 43,5 milioane de lei;

încasările bugetare aferente au crescut cu 2,12 miliarde lei față de aceeași perioadă din 2025, atingând nivelul de 3,04 miliarde lei.

„Aceste evoluții confirmă faptul că măsurile de simplificare a procedurilor fiscale, împreună cu mecanismele de stimulare adecvate, contribuie la îmbunătățirea conformării voluntare și la creșterea veniturilor bugetare”, se mai laudă cei de la ANAF.