Document ministerial, măsuri „anti-samsari” auto: Max. 2 mașini SH aduse din străinătate în România pe persoană fizică, anual

Autoritățile române intenționează să introducă măsuri împotriva așa-numiților „samsari” de mașini: persoanele fizice vor putea aduce din străinătate în România maximum 2 autovehicule uzate pe an, confom unui document ministerial oficial.

În martie 2026, Ministerul Economiei a lansat în dezbatere publică un proiect de Ordonanță de urgență a Guvernului privind introducerea pe teritoriul României a produselor utilizate, reparate sau recondiționate, precum și retragerea de pe piață a produselor noi constatate ca fiind produse periculoase.

În nota de fundamentare la proiectul de OUG se arată:

„Se permite introducerea pe teritoriul României de către persoanele fizice, în vederea utilizării în scop personal, doar a unui număr de 2 autovehicule uzate anual, a unui număr de 2 trotinete electrice uzate anual sau a unui număr de 2 biciclete uzate anual, bunuri pe care sunt obligate să le declare într-un interval de 72 ore de la intrarea în țară la comisariatul județean din subordinea Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) unde persoanele fizice își au domiciliul/ rezidența”.

„Se interzice introducerea pe piaţă/punerea la dispoziţie pe piaţă pe teritoriul României a oricărui autovehicul uzat care este avariat și declarat „daună totală” (mașinilor care au fost declarate daune totale tehnice sau chiar economice)/scos din uz/ neînmatriculat în țara de proveniență”, se mai arată în nota de fundamentare a proiectului de ordonanță de urgență.

Proiectul de OUG prevede anumite restricții și în importul și comerțul cu alte produse second hand, de la haine și încălțăminte până la electrocasnice (descarcă documentele de la finalul articolului).

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a confirmat acum informațiile

„Noi am propus două (autovehicule second hand – n.r.), în sensul că, dacă eşti samsar, chiar cu două maşini pe an nu prea ai activitate economică, să zic aşa. Nici nu am vrut să limităm, în sensul în care poate dacă o familie voia să-şi iau două maşini într-un an. Înţeleg că propunerea este să fie o maşină. Pe partea cealaltă, să ştiţi că sunt foarte mulţi care ziceau de ce să fie limitat dreptul... Bun, să fie limitat dreptul unei persoane fizice de a aduce 50 de maşini ca să le folosească în scop personal. Era foarte clar că acolo, de fapt, era o activitate ilegală”, a afirmat Diana Buzoianu sâmbătă, la TVR Info, citată de News.ro.

Ministrul Mediului subliniază că poartă discuţii şi cu firmele care se ocupă cu comerţul cu maşini second hand şi care a activităţi legale, iar în funcţie de aceste discuţii se vor stabili propunerile din viitorul act normativ.

„Momentan formula este de două maşini, dar este încă în dezbatere publică proiectul. Vor mai fi nişte modificări, pentru că am discutat inclusiv cu industria corectă, operatorii cinstiţi din second hand, care ne-au atras atenţia că să nu fie atât de mare birocratizarea, încât, de fapt, să renunţăm la o piaţă legitimă, cea de second hand. Şi vom mai avea nişte îmbunătăţiri şi pe zona asta economică”, subliniază Buzoianu.

Întrebată dacă nu ar fi posibil ca aşa-numiţii „samsari de maşini”, care fac comerţ nefiscalizat, să apeleze la rude şi prieteni pentru a cumpăra autovehicule din alte state pe numele lor, Diana Buzoianu dă asigurări că vor fi luate măsuri pentru a combate acest tip de comerţ ilegal.

„Eu am toată încrederea în creativitatea infractorilor din România, credeţi-mă, în ultimele nouă luni de zile am văzut foarte multe lucruri, dar credeţi-ne, şi noi suntem cu o energie foarte ridicată pentru a opri această creativitate şi pentru a costa această creativitate. Pentru că, la final, dacă nu îi costă pe ei, ne costă pe noi toţi, în aerul pe care îl respirăm”, a răspuns ministrul.