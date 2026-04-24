Reorganizarea ANAF: Ministrul Finanțelor anunță desființarea unui „număr important” de sedii fiscale fizice. Angajații, relocați „în zonele cu risc ridicat de evaziune”

Ministerul Finanțelor, Alexandru Nazare, a anunțat, vineri, că reorganizarea ANAF constă în desființarea unui „număr important” de sedii fiscale fizice - municipale, orășenești și comunale.

Potrivit ministrului Nazare, echipele ANAF din aceste sedii nu vor fi concediate, ci relocate „acolo unde este cu adevărat nevoie: în zonele cu risc ridicat de evaziune, pentru a întări capacitatea de control”.

În total, 76 de unități fiscale din orașe, municipii și comune, adică în jur de 47% din total, vor fi desființate, potrivit informațiilor Profit.ro. Șeful ANAF, Adrian Nica, a solicitat ca numărul acestor sedii propuse pentru desființare să fie mai mare, susține sursa citată. 

„ANAF nu putea rămâne o instituție ineficientă la nesfârșit. Am demarat reorganizarea teritorială a administrației fiscale pentru că viitorul fiscalității în România trebuie să fie unul digitalizat, performant, care susține bugetul public mai mult decât consumă”, a anunțat acum Nazare.

Reorganizarea ANAF are ca scop regândirea modului în care sunt oferite serviciile către comunități. „Mai puțin prin ghișee fizice ineficiente și mai mult prin digitalizare și servicii adaptate anului 2026”, a precizat ministrul. 

„Este o nouă intervenție necesară, construită pe analize de eficiență și pe date concrete din teren, iar implementarea începe în perioada următoare și se va derula etapizat, pe parcursul a aproximativ două luni”, conform lui Nazare.

„Nu lăsăm nicio localitate fără asistență pentru contribuabili - dimpotrivă. În locul unor sedii fizice costisitoare (care presupun costuri cu chirii, utilități, întreținere ş.a.) echipele teritoriale ANAF se vor deplasa direct în comunități pentru a oferi sprijin ori de câte ori este nevoie, prin colaborare cu primăriile. De fiecare dată când un primar va solicita asistență, echipele ANAF vor veni mai aproape de contribuabil, în orice comună, ori de câte ori este necesar”, a spus el. 

Ministrul Nazare a mai spus că în ultimele luni, controalele desfășurate au arătat unde sunt vulnerabilitățile sistemului. 

„ANAF a identificat rețele complexe de firme create exclusiv pentru fraudă fiscală, unele formate din zeci de societăți, cu datorii considerabile la bugetul de stat, mecanisme artificiale de facturare și utilizarea repetată a insolvenței pentru a evita plata obligațiilor. Aceste realități nu mai pot fi tolerate. Ele confirmă nevoia unui ANAF mai bine organizat, mai prezent acolo unde apare evaziunea și mai eficient în utilizarea resurselor”, a mai precizat ministrul Finanțelor.

