Mesajul antreprenorilor RBL pentru guvernanți: Un patron din România „interacționează cu statul ca și cum ar naviga un labirint desenat de Kafka” / E nevoie de un pact de stabilitate și creștere rconomică incluzivă

Antreprenorii reuniți în Fundația Romanian Business Leaders (RBL) transmit un mesaj guvernanților, în contextul în care PSD și AUR au anunțat că vor să depună o moțiune de cenzură împotriva guvernului Bolojan. „Să nu stricăm ce a început să funcționeze”, spune RBL într-un comunicat remis comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

RBL susține că „România are nevoie urgentă de reformă adevărată, să continue demersurile bine începute de reorganizare spre un stat mai competent și de reducere a deficitului bugetar”.

Antreprenorii RBL solicită stabilitate și responsabilitate din partea decidenților politici și punctează că România nu are nevoie și nici nu este momentul pentru o nouă criză politică, ținând cont de contextul internațional tensionat.

Redăm opinia RBL:

„Scriem aceste rânduri într-un moment în care la granițele noastre războiul din Ucraina continuă, tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează, iar incertitudinea geopolitică este mai mare ca oricând. În intern, Guvernul este amenințat cu o moțiune de cenzură, coaliția de guvernare s-a fracturat, iar instabilitatea politică riscă să devină norma, nu excepția. Nu avem nevoie și nu e momentul pentru o nouă criză politică. Nu când economia încetinește, suntem în procedură de deficit excesiv și încrederea investitorilor se erodează cu fiecare nouă ruptură în coaliție. Cerem răspicat stabilitate și responsabilitate politică.

Statul român cheltuie prost și ineficient. Instituții care se suprapun, agenții care se duplică, companii de stat care pierd bani de decenii, structuri care nu produc decât hârtii și costuri. Iar nota de plată ajunge, de fiecare dată, în același loc: la mediul privat.

Un antreprenor din România interacționează cu statul ca și cum ar naviga un labirint desenat de Kafka. Debirocratizarea nu înseamnă să desființezi formulare, înseamnă să desființezi nevoia de formulare. Iar digitalizarea trebuie făcută cu sens: statul să nu îți mai ceara ție date pe care deja le are.

Companiile de stat funcționează încă, în mare parte, ca agenții de plasare politică. Cerem performanță: directori aleși pentru ce știu, nu pentru pe cine știu. Restructurarea companiilor de stat nu e un moft liberal. E o urgență națională.

România cheltuie prost și în toate direcțiile deodată. Avem domenii în care suntem deja respectați la nivel global: IT, cybersecurity, industria auto, servicii de business, industrii creative. Întrebarea strategică nu e „ce mai facem?” ci „în ce alegem să fim cei mai buni?” O țară fără strategie e o țară care reacționează. O țară cu strategie e o țară care alege.

Și dincolo de strategie, e o întrebare și mai fundamentală: cu ce bani? România nu poate construi un viitor economic solid dacă nu își consolidează capitalul privat autohton. Pentru cei săraci, capitalul înseamnă independență. Pentru cei bogați, înseamnă dominanță. Asta e valabil pentru firme și pentru țări deopotrivă.

România are încă reflexul mâinii întinse — așteptăm să ni se dea, în loc să creăm condițiile să creștem singuri. Trecem de la mâna întinsă la alegeri înțelepte de alocare de resurse numai când avem capital propriu. Iar capitalul propriu se construiește, nu se așteaptă.

Cerem un Pact de Stabilitate și Creștere Economică Incluzivă.

Un angajament public, asumat de toate partidele, indiferent de cine guvernează, că:

1. Deficitul va fi redus prin reforma reală a statului: debirocratizare, digitalizare cu sens, administrație dimensionată la realitate.

2. Companiile de stat vor fi restructurate și conduse profesionist, nu politic alături de listarea companiilor la bursă pentru garantarea transparenței și a creșterii performanței economice a acestora.

3. Investițiile publice vor fi alocate strategic, pe bază de merit și impact, în domenii în care România poate excela, cu resurse concentrate și curajul de a renunța la ce nu funcționează.

4. Dezvoltarea de capital românesc va fi tratată ca prioritate națională, pentru că o țară care nu-și finanțează majoritar prin propriile puteri creșterea, va depinde mereu de deciziile altora.

Nu e mult. Nu e revoluționar. E minimul pe care-l cere bunul simț economic.

Am construit în furtună, am angajat în criză, am exportat în pandemie, am plătit taxe când alții explicau de ce nu se poate. Dar răbdarea are un preț. Și încrederea are un prag.

Fiecare om din comunitatea RBL a riscat ceva ca să construiască ceva. Asta ne leagă. Asta ne legitimează să cerem. Și asta ne face să continuăm cât este nevoie pentru o țară în care copiii noștri să iubească să trăiască”.