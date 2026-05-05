Oradea: Eveniment dedicat industriei de tehnologie financiară și băncilor

Se organizează, în perioada 17-18 iunie 2026, o nouă ediție a UNCHAIN Festival, un summit important care va reuni fondatori, investitori, executivi și factori de decizie din industriile de banking, fintech, asigurări și tehnologie, potrivit unui comunicat transmis, marți, StartupCafe.ro.

Evenimentul va reuni peste 900 de executivi, fondatori, investitori și factori de decizie din peste 40 de țări. De asemenea, vor fi peste 500 de companii prezente, promite site-ul oficial.

Aflat la a cincea ediție, UNCHAIN Festival vrea să faciliteze colaborarea intersectorială și transformarea tendințelor emergente în strategii aplicabile pentru creștere și reziliență regională.

Printre speakeri se numără:

Raul Rîșniță, Director Coordonator, Banca Transilvania;

Marek Belka, fost Ministru al Finanțelor din Polonia;

Diana Dumitrescu, Senior Product Manager – BT Go, Banca Transilvania;

Alexandra Sidorenco, Șef al Diviziei de FinTech, Banca Națională a Moldovei;

Csaba Balint, Membru al Consiliului de Administrație, BNR etc.

De comunicarea festivalului se va ocupa JUNE Communications, agenție specializată în servicii financiare și fintech.