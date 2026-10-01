ANAF începe controalele în cazul patronilor care și-au cumpărat bunuri de lux pe firmă

ANAF va verifica, în perioada următoare, firmele care au achiziționat bunuri de lux sau au dezvoltat amenajări de agrement, fără ca aceste achiziții să aibă o legătură justificată cu activitatea lor economică, dar ale căror costuri au fost suportate din bugetul societăților respective.

„Bunurile de lux înregistrate în patrimoniul firmelor vor fi analizate din perspectiva utilizării lor efective. Inspectorii vor verifica dacă acestea sunt folosite pentru obținerea de venituri impozabile, ori dacă sunt utilizate, în fapt, în scop personal de asociați, administratori sau persoane apropiate acestora”, menționează ANAF, joi, într-un comunicat de presă.

Construcțiile sau amenajările de agrement realizate de firme vor fi verificate în același mod, „cu atenție deosebită asupra celor amplasate la reședințele asociaților sau administratorilor”, mai spune Fiscul.

În astfel de cazuri, cheltuielile nu pot fi deduse, iar TVA aferentă nu poate fi recuperată, dacă bunurile nu servesc activității economice a firmei.

Acțiunile au la bază analize de risc realizate prin corelarea informațiilor din declarațiile fiscale, fișierele standard de control fiscal D406 - SAF-T și facturile transmise prin sistemul RO e-Factura.

Verificările vor urmări dacă achiziția este justificată de obiectul de activitate, corectitudinea exercitării dreptului de deducere a TVA și a deducerii cheltuielilor la calculul impozitului pe profit (amortizare, întreținere, combustibil, reparații), precum și tratamentul fiscal al avantajelor acordate asociaților, administratorilor sau angajaților prin folosirea personală a acestor bunuri.

ANAF precizează că nu toate achizițiile de acest tip impun risc fiscal. Firmele care desfășoară efectiv activități în scopul investițiilor derulate (precum cele de turism, agrement, închiriere, servicii hoteliere sau sportive și altele asemenea) pot deduce, în condițiile legii, cheltuielile aferente bunurilor utilizate în activitatea economică.

Contribuabilii care constată că au dedus nejustificat TVA sau cheltuieli aferente acestor bunuri pot depune declarații rectificative înainte de demararea verificărilor. Conformarea voluntară permite corectarea erorilor cu costuri mai reduse decât în cazul obligațiilor stabilite în urma unui control, mai spune Fiscul.