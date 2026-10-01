Listă: 8 seminare fiscale ANAF în octombrie 2026

ANAF a anunțat programul seminarelor online pe care le va organiza în luna octombrie 2026, iar printre temele abordate se numără obligația impozitarea veniturilor obținute din drepturi de proprietate intelectuală, regimul fiscal de deductibilitate aplicabil cheltuielilor la calculul impozitului pe profit și altele.

15 octombrie, ora 10:00 - Reguli generale privind înregistrarea în scopuri de TVA a instituțiilor publice și facturarea electronică pentru instituții publice; 20 octombrie, ora 12:00 - Tratamentul fiscal al veniturilor obținute din drepturi de proprietate intelectuală; 21 octombrie, ora 11:00 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la plecarea din România. Impozitarea veniturilor persoanelor fizice în funcție de rezidența fiscală; 22 octombrie, ora 12:00 - Stabilirea rezidenței fiscale a persoanelor fizice la sosirea în/plecare din România; 23 octombrie, ora 09:30 - Tratamentul fiscal privind veniturile realizate din arendarea bunurilor agricole din patrimoniul personal; 27 octombrie, ora 10:00 - Regimul fiscal de deductibilitate aplicabil cheltuielilor la calculul impozitului pe profit; 28 octombrie, ora 11:00 - Principalele reglementări fiscale vizate de OUG nr. 28/2009, republicată, privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale; 29 octombrie, ora 12:00 - Venituri impozabile obținute din România de nerezidenți și reținerea la sursă a impozitului pentru aceste venituri.

Un seminar ANAF durează două ore, iar înscrierile se fac AICI, până la ora începerii webinarului, în limita locurilor disponibile.