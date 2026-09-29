Noua rovinietă pentru șoferi: „Începând cu 1 octombrie, transportatorii și distribuitorii de mărfuri sunt amendați de Statul român dacă nu vor respecta o lege inoperabilă!”, acuză un patronat

Asociația Companiilor de Distribuție de Bunuri din România (ACDBR), organizație patronală, atrage atenția, marți, într-un comunicat transmis comunității antreprenoriale StartupCafe, că din data de 1 octombrie 2026, „transportatorii și distribuitorii de mărfuri sunt amendați de Statul român dacă nu vor respecta o lege inoperabilă”, în condițiile noii roviniete pe care trebuie să o suporte șoferii pe șoselele românești.

„În contextul intrării în vigoare a noului sistem de tarifare TollRo care este încă inoperabil, ne alăturăm demersului public inițiat de mai multe patronate și asociații profesionale din domeniul transportului rutier de mărfuri și solicităm Parlamentului adoptarea unui proiect de lege pentru prorogarea aplicării sancțiunilor prevăzute de Legea nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe reţeaua de drumuri naţionale din România până la data de 31 martie 2027, dată la care ne manifestăm speranța că CNAIR va fi remediat toate aspectele tehnice care fac platforma TollRo nefuncțională în acest moment și va fi avut timp pentru o testare corespunzătoare a acesteia”, a transmis Ovidiu Nicolae Gheorghe, președinte al Patronatului ACDBR.

Redăm argumentele liderului patronal:

„Considerăm că aplicarea sancțiunilor poate să înceapă numai după recepția finală a sistemului și după o perioadă de funcționare stabilă, verificabilă public. Transportatorii nu trebuie să fie sancționați pentru defecțiuni ale unei platforme guvernamentale inoperabile.

Solicităm aceasta având în vedere și faptul că, în conformitate cu contractul cu furnizorul de soluție IT pentru realizarea platformei TollRo, perioada de testare publică a noului sistem a început pe 16 septembrie 2026 şi durează minimum patru săptămâni de la această dată, în condițiile în care nu s-ar identifica deficienţe.

Spre minimă exemplificare, membrii ACDBR au identificat următoarele probleme tehnice care fac platforma nefuncțională:

Înregistrare diferită a rutei, de pe două terminale mobile aflate simultan în același vehicul de transport marfă;

Procesul nu este automat, șoferul trebuie să pornească și să oprească aplicația manual pentru a se înregistra detaliile cursei;

Introducerea detaliilor cursei necesită foarte mult timp;

Aplicația nu poate fi testată, nefiind funcțională în acest moment.

Pe lângă amânarea sancțiunilor, ACDBR propune măsuri concrete prin care sistemul TollRo să devină aplicabil pentru firmele cu flote proprii:

interfață de programare (API) publică și documentată, prin care declararea curselor și plata să se facă automat din sistemele de gestiune a flotei și din ERP-urile companiilor, fără intervenția manuală a șoferului; acceptarea furnizorilor de servicii GPS deja folosiți de transportatori, inclusiv a celor care transmit date în sistemul RO e-Transport, ca surse autorizate de date pentru TollRo, fără echipamente sau aplicații suplimentare; preluarea automată a datelor pe care Statul le deține deja, astfel încât aceleași informații să nu fie raportate de două ori; o procedură clară pentru situațiile în care platforma nu funcționează: publicarea stării sistemului și posibilitatea declarării ulterioare a cursei, fără sancțiuni.

Având în vedere că probleme similare au existat şi în alte ţări (spre exemplu, Olanda, unde s-a aplicat o măsură tranzitorie pentru a nu se aplica sancţiuni), ACDBR susţine o soluţie similară pentru testarea platformei şi recepţia calitativă.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a anunţat abia pe data de 23 septembrie deschiderea procedurii de transparenţă decizională a procesului de elaborare a Proiectului de act normativ pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România (sursa: https://www.mt.ro/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/omti23092026dtr), lăsând timp de consultare doar două zile, nerespectând prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, ceea ce face imposibilă procedura dezbaterii cu patronatele și asociațiile profesionale interesate.

Atunci când Guvernul este în vacanța funcțiilor, Parlamentul este chemat să rezolve aspectele care țin de buna funcționare a țării.

În acest context, salutăm inițiativa domnului Robert Cazanciuc, Președinte al Comisiei pentru transporturi şi infrastructură din Senatul României: Proiectul de lege B536/2026 “Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (14) al articolului 19 din Legea nr.226/2023 privind aplicarea unor tarife rutiere pe rețeaua de drumuri naționale din România, precum și pentru instituirea unor măsuri privind plata și aplicarea unor sancțiuni prevăzute de Legea nr.226/2023”.

Membrii ACDBR susțin digitalizarea și plata corectă a utilizării drumurilor naționale. Cerem doar ca sistemul să fie funcțional, automatizat și integrat cu instrumentele pe care firmele le folosesc deja, înainte ca amenzile să fie aplicate.

Dacă acest proiect de act normativ nu va fi aprobat de urgență de Parlament, în industria alimentară și în întregul lanț de aprovizionare riscăm dezangajarea din flux a mii de vehicule peste 3,5 tone, operatorii economici aflându-se în imposibilitatea materială de a înregistra în sistemul nefuncțional TollRo detaliile tehnice ale curselor care urmează a fi efectuate”.