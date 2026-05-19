Controale ANAF: Sute de biciclete și trotinete descoperite în depozite clandestine în Cluj. Vor fi vândute pe platforma e-Licitații ANAF

Antifrauda ANAF a descoperit, la Câmpia Turzii, județul Cluj, trei depozite clandestine unde aproape 600 de biciclete și trotinete, evaluate la circa un milion de lei, erau comercializate „la negru”, fără documente legale și fără evidență fiscală.

Bunurile confiscate urmează să fie evaluate și valorificate prin intermediul platformei de licitații ANAF.

„În cadrul acțiunilor curente de monitorizare și prevenire desfășurate în zone cu risc fiscal ridicat, inspectorii ANAF au identificat în Câmpia Turzii, județul Cluj, trei depozite clandestine utilizate pentru desfășurarea unor activități comerciale în afara cadrului legal de organizare și fiscalizare”, informează ANAF marți.

Cele aproape 600 de mijloace de transport (biciclete clasice și electrice, precum și mijloace de transport electrice de tip trotinetă) erau deținute în vederea comercializării, fără documente legale de proveniență și fără evidențiere fiscală, respectiv „la negru”, de către o persoană care desfășura activități comerciale ilicite.

„Valoarea de piață estimată a bunurilor este de aproximativ un milion de lei, acestea fiind utilizate în circuitul de comercializare în afara oricărei forme legale de autorizare și fiscalizare”, precizează ANAF.

Acțiunile inspectorilor Antifraudă vor continua „pentru monitorizarea constantă a zonelor de depozitare și comercializare a bunurilor”.

