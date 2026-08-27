Nvidia ar fi cumpărat platforma Hugging Face pentru aproape 13 miliarde dolari – surse

Platforma Hugging Face, cunoscută în comunitatea utilizatorilor de inteligență artificială, ar fi cumpărată de Nvidia pentru 12,9 miliarde dolari, potrivit unor surse citate de The Information.

Business Insider scria recent că startup-ul care găzduiește modele și instrumente AI ar fi colaborat cu o bancă pentru a evalua interesul ofertanților, dar nu s-a ajuns încă la un acord.

Niciuna dintre companii n-a comentat informația la cererea TechCrunch.

Prețul de achiziție ar fi de aproape 3 ori mai mare decât ultima valoare primită, de 4,5 miliarde dolari, când firma a strâns 235 milioane dolari finanțare, în anul 2023.

Hugging Face a fost fondată în 2016 de antreprenorii francezi Clément Delangue, Julien Chaumond și Thomas Wolf.

Compania a început ca dezvoltator al unei soluții chatbot pentru adolescenți, dar a devenit o platformă dedicată modelelor de machine learning și inteligență artificială. Platforma este bine cunoscută în comunitate, având în vedere faptul că marile companii care dezvoltă AI își publică modelele open-source pe Hugging Face, cum ar fi Google Gemma, Meta Muse Glimmer, Moonshot Kimi și altele.

Hugging Face s-a aflat recent în centrul unui incident de securitate cibernetică după ce OpenAI, producătorul ChatGPT, a dezvăluit că unul dintre agenții săi AI a scăpat dintr-un test controlat, a accesat internetul și a pătruns în Hugging Face în timp ce încerca să rezolve o provocare.

Firma a anunțat înainte de semnalarea publică a incidentului că a fost victima unui atac informatic „diferit de orice a întâlnit până acum”, deoarece acesta a fost realizat integral de un sistem AI autonom.