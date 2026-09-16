OpenAI, Google, Meta AI, Stripe și fonduri internaționale vin la București, la How to Web 2026. Peste 250 de investitori sunt așteptați la conferință

Reprezentanți ai unor companii precum OpenAI, Google, Meta AI, Stripe, Make și HubSpot, alături de investitori de la fonduri internaționale precum Atomico, Creandum și Eurazeo, sunt așteptați la București, între 6 și 8 octombrie 2026, la conferința How to Web. Peste 3.000 de profesioniști din tehnologie, fondatori, investitori și executivi ar urma să participe la eveniment, iar o zi va fi dedicată inclusiv întâlnirilor cu peste 250 de investitori interesați de Europa de Est.

Ediția din acest an a How to Web are tema „What will you build when you can build anything?” și pune accentul pe modul în care inteligența artificială schimbă dezvoltarea produselor, organizațiile și modelele de creștere ale companiilor.

Agenda este construită în jurul a cinci teme principale: productivitate, viitorul muncii, competitivitatea în era AI, sisteme agentice și tehnologii AI-native, precum și dinamica startup-urilor și a piețelor.

Din partea OpenAI, Teodora Mușatoiu va prezenta modul în care agenții autonomi schimbă dezvoltarea software. Sara Maldon, de la Make, și Michal Kramarz, de la Google Cloud, vor aborda impactul și rentabilitatea investițiilor în inteligență artificială, iar Michael Walker, de la Totogi, va discuta despre orchestrarea arhitecturilor AI complexe.

În program se regăsesc și Nesrine Changuel, autoare și fost lider de produs la Google și Spotify, care va vorbi despre dezvoltarea produselor și relația acestora cu utilizatorii, precum și Dave Harland, cu o discuție despre diferențierea brandurilor într-un mediu în care automatizarea devine tot mai prezentă.

Peste 250 de investitori vin la București. Atomico, Creandum și Eurazeo, printre fondurile prezente

Pentru startup-uri, una dintre mizele evenimentului este accesul la investitori internaționali și la potențiali clienți.

Conferința începe pe 6 octombrie cu formate dedicate business-ului și investițiilor. Investors Summit ar urma să reunească peste 250 de investitori interesați de Europa de Est, alături de fonduri internaționale, investitori regionali, executivi și fondatori.

Printre fondurile care și-au anunțat prezența se numără Atomico, Creandum, Eurazeo, Notion Capital, Credo Ventures, Cherry Ventures, OTB Ventures, 20VC, Dawn Capital și Inovo VC. Pentru startup-urile din regiune, organizatorii mizează atât pe posibilitatea atragerii unor investiții, cât și pe întâlniri directe și feedback din partea fondurilor active în Europa și SUA.

La ediția precedentă a How to Web au avut loc peste 9.000 de întâlniri de business, iar organizatorii estimează pentru 2026 un volum similar. Participanții pot programa întâlnirile înaintea conferinței prin intermediul aplicației de networking, iar evenimentul va avea spații dedicate discuțiilor 1-la-1, întâlnirilor comerciale, fundraising-ului și parteneriatelor tehnologice.

Startup-urile early-stage vor avea și formate dedicate. Programul Spotlight aduce 20 de startup-uri din Europa de Est în fața investitorilor și a industriei prin pitch-uri, sesiuni de mentorat 1-la-1 și întâlniri cu investitori. Accelerate Fundraising este dedicat fondatorilor care pregătesc o rundă de finanțare, iar Accelerate Sales vizează provocările legate de vânzări.

Cine va cumpăra tehnologia startup-urilor din Europa de Est

O altă temă importantă a ediției din 2026 este legată de cererea pentru tehnologie produsă în Europa de Est.

Agenda va aborda capacitatea Europei de a construi produse tehnologice competitive, de la dezvoltarea startup-urilor și politicile de creștere până la infrastructură cloud, securitate cibernetică și guvernanța datelor.

Una dintre întrebările puse de organizatori este cine va reprezenta următorul motor de creștere pentru industria tech din regiune și, mai ales, cine va cumpăra soluțiile dezvoltate aici: companiile mari, IMM-urile, sectorul public sau noile canale de distribuție.

„Când capacitatea de a construi se extinde atât de repede, întrebarea importantă devine ce merită construit și ce efect produce în piață. Conferința How to Web 2026 aduce la București oamenii care pot răspunde acestei întrebări din perspective complementare: cei care dezvoltă tehnologia, cei care construiesc produse și companii, cei care finanțează creșterea și liderii care transformă organizații”, spune Monica Zara, Head of Conference, How to Web.

Pe 7 și 8 octombrie, evenimentul va continua la Face Convention Center, pe trei scene: Build & Grow Stage, Startup Stage și Focus Stage. Programul cuprinde workshop-uri, mese rotunde, demonstrații live și întâlniri 1-la-1 pe teme precum produs, engineering, growth, leadership, vânzări și fundraising.

Conferința How to Web 2026 are loc la București în perioada 6-8 octombrie, iar agenda completă și biletele sunt disponibile pe site-ul evenimentului.