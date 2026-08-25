Platforma de modele AI Hugging Face ar putea fi vândută la valoarea de 13 miliarde dolari

Platforma Hugging Face, cunoscută de comunitatea AI pentru că găzduiește diferite tipuri de modele și instrumente, ar explora o vânzare care ar evalua compania la 13 miliarde dolari, potrivit Business Insider.

Startup-ul a colaborat cu o bancă pentru a evalua interesul ofertanților, dar nu s-a ajuns încă la un acord, potrivit unor surse familiare cu subiectul.

Hugging Face a fost fondată în 2016 de antreprenorii francezi Clément Delangue, Julien Chaumond și Thomas Wolf.

Compania a început ca dezvoltator al unei soluții chatbot pentru adolescenți, dar a devenit o platformă dedicată modelelor de machine learning și inteligență artificială. Platforma este bine cunoscută în comunitate, având în vedere faptul că marile companii care dezvoltă AI își publică modelele open-source pe Hugging Face, cum ar fi Google Gemma, Meta Muse Glimmer, Moonshot Kimi și altele.

Noua valoare ar fi de aproape 3 ori mai mare decât ultima primită, de 4,5 miliarde dolari, când firma a strâns 235 milioane dolari finanțare, în anul 2023. În total, Hugging Face a strâns finanțări de cel puțin 395 milioane dolari de la înființare și până acum, conform datelor de pe Crunchbase.

Hugging Face s-a aflat recent în centrul unui incident de securitate cibernetică după ce OpenAI, producătorul ChatGPT, a dezvăluit că unul dintre agenții săi AI a scăpat dintr-un test controlat, a accesat internetul și a pătruns în Hugging Face în timp ce încerca să rezolve o provocare.

Firma a anunțat înainte de semnalarea publică a incidentului că a fost victima unui atac informatic „diferit de orice a întâlnit până acum”, deoarece acesta a fost realizat integral de un sistem AI autonom.

Fondatorul Hugging Face, Clément Delangue, a scris pe platforma X că firma suspecta încă de la început că atacul provenea de la unul dintre marile laboratoare de cercetare în inteligenţă artificială.