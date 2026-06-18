Numai prin XTB, românii au cumpărat acțiuni SpaceX de 15,27 milioane de dolari în primele trei ședințe de tranzacționare

Românii au intrat puternic la cumpărare după listarea SpaceX pe bursă. Numai prin intermediul brokerului XTB, investitorii din România au achiziționat acțiuni ale companiei lui Elon Musk în valoare de 15,27 milioane de dolari de la debutul de vineri până marți inclusiv, potrivit datelor obținute de StartupCafe.ro.

„Interesul pentru SpaceX a fost foarte puternic, iar românii sunt deosebit de activi în tranzacționarea acțiunilor companiei lui Elon Musk. De vineri, de la listare, până marți inclusiv, clienții din România au cumpărat acțiuni în valoare de 15,27 milioane de dolari. Sucursala din România a fost propulsată în top 3 în cadrul XTB după volumele de tranzacționare ale SPCX”, a declarat pentru StartupCafe.ro Claudiu Cazacu, consultant de strategie în cadrul XTB.

Datele se referă exclusiv la tranzacțiile realizate prin XTB. Investitorii români au avut acces la acțiunile SpaceX și prin alți intermediari, inclusiv Tradeville, Revolut sau Interactive Brokers.

De altfel, Ziarul Financiar a relatat despre interesul puternic manifestat de investitorii locali și prin intermediul Tradeville, unul dintre cei mai importanți brokeri utilizați de români pentru tranzacțiile internaționale.

În prezent, nu există date centralizate privind volumele totale tranzacționate de investitorii români prin toți intermediarii.

După trei ședințe consecutive de creștere, acțiunile SpaceX au intrat miercuri pe scădere. Potrivit lui Claudiu Cazacu, pe fondul deciziei de politică monetară a Rezervei Federale a SUA (Fed), titlurile SPCX au pierdut aproape 5%, întrerupând seria de aprecieri din primele zile.

„Odată cu decizia Fed de miercuri, titlurile companiei au marcat o scădere de aproape 5%, întrerupând șirul celor trei sesiuni consecutive de creștere”, a mai precizat Claudiu Cazacu.

La nivel global, interesul investitorilor de retail pentru SpaceX a fost fără precedent. Potrivit datelor Vanda Research, citate de MarketWatch și Wall Street Journal, investitorii individuali au cumpărat în primele trei ședințe de tranzacționare acțiuni SpaceX în valoare totală de 369,8 milioane de dolari.















