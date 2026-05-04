O nouă sesiune de training pentru studenții de la ASE București, în colaborare cu firma IT românească NextUp

Colaborarea dintre NextUp, firma românească de servicii software din grupul Symfonia, și Facultatea de Contabilitate și Informatică de Gestiune din cadrul Academiei de Studii Economice București (ASE) continuă cu o nouă sesiune de training, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Proiectul, care a debutat anul trecut, este axat pe formarea practică a studenților, în linie directă cu cerințele reale ale companiilor din piață. Prin dezvoltarea competențelor digitale și de utilizare a tehnologiilor avansate, absolvenții au șanse mai mari de angajare și de găsire a jobului dorit, transmite compania.

În cadrul programului, studenții din anul II ai Facultății de Contabilitate și Informatică de Gestiune (CIG) vor participa la un curs aplicat de utilizare a sistemului NextUp ERP, unde vor lucra pe scenarii concrete de business: evidență contabilă, gestiune, fluxuri operaționale, raportare și decizii manageriale. Accentul este pus pe învățarea pragmatică, bazată pe procese reale din companii și pe logica actuală a pieței muncii.

„Continuarea acestui parteneriat cu ASE vine firesc, pentru că vedem impactul real pe care îl are asupra studenților. Ne dorim să le oferim nu doar acces la tehnologie, ci și o perspectivă clară asupra modului în care funcționează un business în practică. Pentru Symfonia NextUp, este important să contribuim activ la formarea unei generații de profesioniști care intră în piața muncii cu mai multă încredere, autonomie și competențe relevante”, spune Roxana Epure, CEO Symfonia NextUp.

Toți studenții înscriși în program primesc diplome de participare, iar cei cu cele mai bune rezultate sunt recompensați financiar.

În plus, studenții cu performanțe remarcabile vor avea posibilitatea de a obține un internship în cadrul Symfonia NextUp, unde vor putea aplica practic cunoștințele acumulate și vor lucra direct cu echipe din mediul profesional.

„Experiența de anul trecut ne-a confirmat cât de deschiși și implicați sunt studenții atunci când au ocazia să învețe aplicat, pe scenarii reale. A fost o plăcere să lucrez cu ei și să văd cât de repede înțeleg logica din spatele proceselor de business. Cursurile nu sunt doar despre un software, ci despre cum funcționează, în realitate, activitatea financiar-contabilă într-o companie. Iar entuziasmul lor ne motivează să dezvoltăm și mai mult acest program”, spune Cătălina Mocanu, Product Owner Symfonia NextUp.

Prin acest parteneriat, Symfonia NextUp și ASE - CIG își asumă un rol activ în adaptarea educației economice la realitățile digitale ale prezentului, contribuind la formarea unei generații de economiști și contabili pregătiți pentru cerințele concrete ale pieței muncii și pentru transformarea digitală a companiilor din România.

Symfonia NextUp, parte din grupul Symfonia, este un producător de soluții software care îi scutesc pe antreprenori de timpul cu birocrația și procesele repetitive.

Soluția NextUp ERP este adaptată afacerilor locale și este folosită atat de business-urile locale cât și de cabinetele de contabilitate, pentru a automatiza activităţi repetitive consumatoare de resurse, şi a optimiza procesele şi previziunile de business, asigurând în timp real conformitatea cu legislația în vigoare. Symfonia NextUp are peste 5.000 de clienți activi din diferite zone de business, precum comerț online/offline, producție, construcții, agricultură, distribuție.