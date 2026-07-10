Nouă fabrică în România: grupul din spatele Bella și Seni pregătește o investiție de până la 17 milioane EUR

Grupul polonez TZMO, cunoscut în România pentru brandurile de produse de igienă Bella, Seni și Happy, pregătește o investiție estimată la 15-17 milioane de euro într-o nouă fabrică ce urmează să fie construită în localitatea Clinceni, județul Ilfov. Proiectul include și dezvoltarea unor depozite logistice și a unei clădiri de birouri, potrivit Profit.ro.

Fabrica nu va produce absorbante și scutece, ci uniforme medicale

Noua unitate nu va fabrica produsele de igienă pentru care grupul este cunoscut pe piața românească, ci uniforme și echipamente medicale destinate personalului din sistemul sanitar. Investiția este estimată să fie realizată în aproximativ trei ani.

Documentația proiectului prevede construirea unei hale de producție, a unor spații logistice și a unei clădiri administrative cu trei niveluri, care va include birouri, săli de conferințe și spații de întâlnire.

Grupul este prezent în România de aproape trei decenii

TZMO activează pe piața românească din 1997 și comercializează, prin subsidiara locală, brandurile Bella, Seni, Happy, Matopat și Eva Natura, atât în retail, cât și în sectorul medical. Compania are sediul în Clinceni, județul Ilfov.

Potrivit celor mai recente date financiare, TZMO România a înregistrat în 2025 o cifră de afaceri de peste 417 milioane de lei, un profit net de peste 16 milioane de lei și un număr mediu de 147 de angajați.

Piața uniformelor medicale este în creștere

Investiția vine într-un context în care piața uniformelor medicale este estimată să continue creșterea. Producătorul român TAG, activ pe acest segment, estimează pentru 2026 o majorare a pieței locale cu 15-20%, susținută de extinderea rețelelor private de sănătate, investițiile în infrastructura medicală și creșterea cererii pentru echipamente destinate personalului medical.

Noua investiție se adaugă proiectelor industriale anunțate în ultimii ani de companii internaționale care își dezvoltă capacități de producție în România.