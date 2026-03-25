Nou restaurant deschis într-un mare mall din București, cu o investiție de 400.000 EUR

S-a deschis un nou restaurant de mic dejun și brunch într-unul dintre cele mai mari mall-uri din București, cu o investiție de 400.000 EUR, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.

Restaurantul „madre”, deschis în Băneasa Shopping City, colaborează cu branduri locale precum Boiler, pentru cafea de specialitate, și Corina Gheorghe, pentru deserturi. Meniul este realizat de chef Jannis Alexandridis, fost câștigător al emisiunii „Chefi la cuțite”.

„Ne-am dorit să construim un loc viu, prietenos. Un spațiu în care să poți veni dimineața pentru un mic dejun bun, la prânz pentru un brunch relaxat sau seara pentru o întâlnire fără rigiditate. Pentru noi, contează foarte mult ca fiecare concept să aibă identitate, ritm și relevanță pentru zona în care se află. Acest proiect reunește exact aceste lucruri. Un meniu bine gândit, colaborări locale care dau autenticitate și o atmosferă care invită la revenire”, declară Radu Vona, co-fondator Gynda Gourmet.

Proiectul a fost dezvoltat de Gynda Gourmet, compania de consultanță în domeniul ospitalității fondată de Victor Grosu și Radu Vona, care operează și MUST Bistro din zona Amzei. Conceptul a fost realizat în 6 săptămâni, cu o echipă de 18 oameni.

Articol realizat de Marian-Cristian Munteanu

