Investigație Snoop: Reclamele derulate prin infrastructura AdNow transmit datele românilor către Rusia

Un jurnalist a urmărit, timp de 5 luni, mai mult de 100.000 de reclame derulate prin infrastructuri diferite, printre care se numără și AdNow, conținând link-uri care transmit datele românilor către Rusia și care îi redirecționau către scheme de fraudă financiară.

Victor Ilie a urmărit mai multe companii de publicitate online, cu origini rusești, printre care AdNow, MGID și AdsKeeper, și a început seria „Pirații digitali ai Kremlinului” pe Snoop.

Reclamele AdNow, care de obicei promovează vindecarea de boli, îmbogățirea rapidă și alte subiecte cu caracter senzațional, sunt derulate prin propria infrastructură, nu prin Google Ads, și duc la link-uri care pot colecta datele utilizatorilor, care pot ajunge, mai apoi, într-o rețea la care are acces statul rus.

De asemenea, aceleași link-uri pot redirecționa utilizatorii către scheme de fraudă financiară, după ce oamenii sunt clasificați și identificați în funcție de interesele sau vulnerabilitățile lor.

Printre datele colectate fără voia victimelor se numără profilul lor psihologic, orientarea politică și interesul pentru conspirații sau astrologie.

AdNow e o firmă de publicitate rusească ai cărei angajați încercau să convingă influenceri din mai multe țări să răspândească știri false despre vaccinuri la începutul pandemiei, a mai specificat Victor Ilie.

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