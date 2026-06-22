TikTok lansează un agent de inteligență artificială pentru marketeri și agenții de publicitate

Platforma de social media TikTok lansează Symphony Agent, un agent de inteligență artificială, care include generarea de conținut, analizarea obiectivelor și a trendurilor și poate contribui la găsirea creatorilor relevanți, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Anunțat la Festivalul Internațional de Creativitate Cannes Lions 2026, Symphony Agent transformă inspirația în acțiune, îmbinând obiectivele advertiserilor cu insight-uri din conținutul cu performanțe ridicate și trenduri emergente.

Soluția AI poate genera conținut video personalizat, poate identifica conținutul potrivit de la creatori și poate contribui la găsirea creatorilor relevanți pentru a genera impact.

De asemenea, TikTok extinde Symphony Agent în mai multe soluții creative ale platformei, pentru a ajuta oamenii din publicitate să treacă mai rapid de la idee la activare:

Symphony Agent în Symphony Creative Studio ajută advertiserii să creeze reclame TikTok performante în doar câteva minute , printr-o experiență de tip chat bazată pe AI. Îmbinând obiectivele de brand ale advertiserilor cu insight-uri din platformă și indicatori de performanță, Agentul construiește alături de aceștia, printr-o serie de prompturi, concepte creative eficiente și cu performanță ridicată, adaptate pentru TikTok;

, printr-o experiență de tip chat bazată pe AI. Îmbinând obiectivele de brand ale advertiserilor cu insight-uri din platformă și indicatori de performanță, Agentul construiește alături de aceștia, printr-o serie de prompturi, concepte creative eficiente și cu performanță ridicată, adaptate pentru TikTok; Symphony Agent în Content Suite simplifică procesul prin care brandurile descoperă și scalează conținutul existent al creatorilor . Cu Symphony Agent, Content Suite AI Search le permite advertiserilor să își introducă propriile nevoi creative, iar Agentul va parcurge mii de videoclipuri relevante pentru a recomanda conținut aliniat cu obiectivele lor;

. Cu Symphony Agent, Content Suite AI Search le permite advertiserilor să își introducă propriile nevoi creative, iar Agentul va parcurge mii de videoclipuri relevante pentru a recomanda conținut aliniat cu obiectivele lor; Symphony Agent în TikTok One eficientizează identificarea creatorilor și implementarea campaniilor. Brandurile pot genera briefuri pentru creatori, pot identifica și invita creatori la scară largă și pot descoperi creatori care vorbesc anumite limbi, pentru a adapta conținutul în diferite piețe, ajutând marketerii să deruleze campanii cu creatori mai eficient ca niciodată.

„Creativitatea a fost întotdeauna motorul TikTok, iar acum AI-ul de tip agentic accelerează procesul creativ în moduri complet noi. Prin Symphony Agent, le oferim brandurilor posibilitatea de a transforma insight-urile în idei, ideile în conținut și conținutul în rezultate mai rapid ca niciodată. Fie că este vorba despre crearea de campanii gândite pentru TikTok, descoperirea creatorilor și a conținutului din comunitate sau scalarea creativității pe mai multe piețe, dezvoltăm instrumente care îi ajută pe marketeri să valorifice întregul potențial al creativității susținute de tehnologie”, a declarat Andy Yang, Global Head of Creative and Brand Products la TikTok.

În același timp, platforma va integra soluțiile oferite de agentul AI și într-o platformă dezvoltată de o agenție de marketing americană prezentă și în România, Zoyumi de la dentsu.

TikTok anunță și rețelele personalizate de creatori (Creator Networks) în cadrul Content Suite. Acestea le permit oamenilor din publicitate să construiască un grup selectat de creatori, angajați, parteneri sau ambasadori de brand, care pot primi briefuri de campanie sau pot transforma videoclipurile existente, relevante pentru brand, în reclame performante.