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Google introduce etichete de utilizare a inteligenței artificiale în reclamele rulate prin Google Ads

Google introduce etichete de utilizare a inteligenței artificiale în reclamele rulate prin Google Ads
Sursă: Google
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Gigantul american Google anunță că introduce etichete AI pentru reclamele care rulează în rețele sale Search, YouTube și Discover, potrivit unui anunț transmis, vineri, StartupCafe.ro.

Panoul „My Ads Center", accesibilă prin selectarea celor 3 puncte ce apar în dreapta-sus pe fiecare reclamă, va avea secțiunea „How this ad was made”. Aceasta va indica dacă reclama a fost creată sau editată cu ajutorul inteligenței artificiale, precizează compania pe blogul oficial.

Dacă reclama a fost realizată cu instrumentele de publicitate generative AI ale Google, atunci eticheta AI va fi adăugată automat reclamei. Dacă reclama este realizată cu alte instrumente AI, atunci advertiser-ul va trebui să specifice că a fost utilizată interligența artificială pentru crearea reclamei, în procesul de încărcare a ei.

Noua secțiune este disponibilă la nivel global.

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