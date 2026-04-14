Declarația unică 2026: Ghid ANAF cu exemple. Miercuri, 15 aprilie, termen pentru obținerea bonificației de 3%

Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ilfov a publicat un ghid actualizat pentru completarea Declarației unice (D212) în 2026, document care include și informații despre bonificația de 3% acordată contribuabililor care își achită obligațiile fiscale la timp. Miercuri, 15 aprilie reprezintă termenul pentru a beneficia de bonificație, ceea ce înseamnă că persoanele fizice mai au la dispoziție doar o zi pentru a face plata.

Ghidul ANAF conține informații precum: cine depune Declarația unică - Formular 212 în 2026, termenul de depunere, acordarea bonificației, structura și modul de depunere a Declarației unice, categoriile de venituri realizate în România, precum și cele din străinătate, în 2025 pentru care se depune Formularul, cum poate fi corectată Declarația unică și ce trebuie să știe persoanele fizice care optează în cursul anului 2026 pentru plata CASS.

Declaraţia se depune până la data de 25 mai 2026 inclusiv, în vederea declarării venitului realizat şi stabilirii/definitivării impozitului anual pe venit şi a contribuţiilor sociale pentru anul 2025.

Totodată, declarația se depune oricând în cursul anului 2026, în vederea declarării contribuţiei de asigurări sociale de sănătate datorată de către persoanele fizice care optează pentru plata contribuţiei.

Pentru veniturile realizate în anul 2025, persoanele fizice pot beneficia de o bonificație de 3% la impozitul pe venit, introdusă prin Ordonanţa de urgenţă nr. 8/2026 privind instituirea unor măsuri de relansare economică, creşterea investiţiilor productive şi a competitivităţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fiscal-bugetar.

Bonificația de 3%: Cum se acordă, condiții și alte informații

Contribuabilii persoane fizice beneficiază de o bonificaţie de 3% din impozitul pe venit datorat pentru veniturile realizate în anul 2025, pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei prevăzute la art. 122 din Codul Fiscal, în vederea stabilirii impozitului pe venit.

Bonificaţia prevăzută mai sus se acordă dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:

a) impozitul pe venit, contribuţia de asigurări sociale şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate datorate pentru veniturile realizate în anul 2025, se sting prin plată şi/sau compensare, integral până la data 15 aprilie 2026 inclusiv;

b) declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice se depune până la 15 aprilie 2026 inclusiv.

Bonificaţia se determină de contribuabil şi se evidenţiază în mod distinct în declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoane fizice, sub rezerva verificării ulterioare. Impozitul pe venit de plată se determină prin diminuarea acestuia cu valoarea bonificaţiei.

Contribuabilii care au depus Declaraţia unică privind impozitul pe venit şi contribuţiile sociale datorate de persoanele fizice, pentru veniturile realizate în anul 2025, fără acordarea bonificaţiei, pot beneficia de aceasta, prin depunerea unei declaraţii rectificative până la data de 15 aprilie 2026 inclusiv.

În cazul în care plata impozitului pe venit datorat pentru anul 2025 a fost efectuată până la data intrării în vigoare a OUG nr. 8/2026 sau ulterior acestei date, dar nu mai târziu de data de 15 aprilie 2026 inclusiv, aceasta se ia în considerare pentru acordarea bonificaţiei.

Cum se depune Declarația unică

Sunt două modalități de depunere a declarației:

1. în format letric, direct la registratura organului fiscal competent sau prin poştă, cu confirmare de primire, împreună cu anexele completate, dacă este cazul. Declarația se pune gratuit la dispoziția contribuabilului.

Data depunerii declarației în format hârtie este data înregistrării acesteia la organul fiscal sau data depunerii la poștă, după caz.

Organul fiscal central competent este, potrivit prevederilor Codului de procedură fiscală:

a) organul fiscal central în a cărui rază teritorială contribuabilul are adresa unde îşi are domiciliul, potrivit legii, sau adresa unde locuieşte efectiv, în cazul în care aceasta este diferită de domiciliu, pentru persoanele fizice care au domiciliul fiscal în România;

b) organul fiscal central competent, potrivit legii, pentru administrarea contribuabililor persoane fizice, fără domiciliu fiscal în România.

2. prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, respectiv:

prin intermediul serviciului Spaţiul privat virtual (SPV);

pe site-ul e-guvernare.ro, cu semnătură electronică calificată.

Accesează și descarcă ghidul ANAF „Noutăți privind modul de completare al Declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (D212) în anul 2026 și exemple practice".