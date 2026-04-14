A apărut noul Regulament privind atestarea auditorilor energetici pentru clădiri. Descarcă Ordinul  MDLPA 348/2026, publicat în Monitorul Oficial

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți, în Monitorul Oficial, noul Regulament privind atestarea tehnico-profesională a auditorilor energetici pentru clădiri, care prevede condițiile în care intră și se mențin în profesie acești specialiști care emit certificatele energetice necesare în diverse tranzacții imobiliare, recepționarea de clădiri sau implementarea unor proiecte pe fonduri europene.

Noul regulament, varianta 2026, aprobat prin Ordinul ministrului Dezvoltării nr. 348/2026, prevede modelul de atestat și cererile care se depun în vederea obținerii acestuia.

De asemenea, cererile și documentele pentru examenul de obținere a atestatului și documentele pentru prelungirii dreptului de practică se vor depune printr-un portal online. Astfel, nu va mai fi nevoie de depunerea fizică la registratură Ministerului Dezvoltării.

În termen de 60 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației pune la dispoziția auditorilor energetici pentru clădiri portalul electronic pentru depunerea documentelor necesare prelungirii dreptului de practică.

Noul regulament a adus și unele clarificări referitoare la condițiile de eligibilitate pentru a intra în profesia de auditor energetic pentru clădiri.

Ordinul 348/2026 abrogă vechiul regulament introdus prin Ordinul 2.237/2010.

În prezent, în România sunt atestați circa 1700 de auditori energetici pentru clădiri.