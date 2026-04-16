„Lista rușinii”: Pragurile de la care firmele și persoanele fizice cu datorii la autoritățile locale vor fi incluse pe lista debitorilor

Firmele cu datorii restante de peste 5.000 de lei și persoanele fizice cu datorii mai mari de 1.200 de lei către autoritățile locale vor fi incluse pe liste ale debitorilor, prevede o Hotărâre de Guvern aprobată joi de Executiv.

Guvernul a aprobat joi, la propunerea Ministerului Dezvoltării, actul normativ care stabilește valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante, administrate de organele fiscale locale, ale contribuabililor persoane fizice și juridice.

În stabilirea pragului propus, s-au avut în vedere obligațiile fiscale locale datorate în mod curent de contribuabilii persoane fizice și juridice.

„Nivelul propus reflectă o restanță fiscală relevantă din perspectiva administrării creanțelor fiscale locale și asigură respectarea principiului proporționalității în raport cu măsura publicării datelor contribuabililor. Astfel, valoarea minimă a obligațiilor fiscale restante se stabilește la nivelul de 1.200 de lei pentru debitorii persoane fizice și 5.000 de lei pentru debitorii persoane juridice”, anunță Ministerul Dezvoltării.

Astfel, de exemplu, dacă o persoană fizică deţine un apartament cu două camere, cu o suprafață utilă de 50 mp, în Municipiul București, într-o zonă de categoria B, rang 0, și un autoturism cu capacitatea cilindrică de 1.600 cm³, norma de poluare Euro 5, obligațiile fiscale locale aferente celor două bunuri însumează aproximativ 609 lei anual.

„În aceste condiții, stabilirea pragului de 1.200 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată, ceea ce indică existența unor restanțe fiscale semnificative”, precizează Ministerul.

De asemenea, în cazul firmelor, pentru un spațiu comercial de 50 mp și o cotă stabilită de 1%, a cărui valoare, rezultată dintr-un raport de evaluare, echivalează cu un impozit anual de aproximativ 2.500 de lei, iar stabilirea pragului de 5.000 de lei reflectă acumularea obligațiilor fiscale aferente unei perioade de aproximativ doi ani de neplată.

„Organele fiscale au obligația de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor, persoane fizice și persoane juridice, care înregistrează obligații fiscale restante, precum și cuantumul acestor obligații. Lista se publică trimestrial, până în ultima zi a primei luni din trimestrul următor celui de raportare, şi cuprinde obligaţiile fiscale restante la sfârşitul trimestrului neachitate la data publicării listei. Înainte de publicare, obligaţiile fiscale restante se notifică debitorilor”, mai spune Ministerul Dezvoltării.

Obligaţiile fiscale ale sediilor secundare plătitoare de salarii şi venituri asimilate salariilor se notifică persoanei în structura căreia acestea funcţionează.

În termen de 15 zile de la achitarea integrală a obligaţiilor fiscale datorate, organul fiscal operează modificările pentru fiecare debitor care şi-a achitat aceste obligaţii.

Inițial, în proiectul pus în consultare publică în luna martie, pragul minim al obligațiilor fiscale restante pentru persoanele fizice era stabilit la 3.000 de lei, însă în urma observațiilor primite acesta a fost redus la 1.200 de lei.