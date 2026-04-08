Informare ANAF. Înregistrarea în scopuri de TVA. Marți, 14 aprilie 2026, termen pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Sursă: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro

Marți, 14 aprilie 2026, este termenul pentru depunerea mai multor declarații fiscale, reamintește Administrația Județeană a Finanțelor Publice (AJFP) Ialomița contribuabililor înregistrați în scopuri de TVA, care nu au depășit plafonul de scutire și care vor să fie scoși din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Astfel, 14 aprilie este termenul pentru depunerea:

  • Formularului 010 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică.
  • Formularului 016 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România.
  • Formularului 020 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni pentru persoanele fizice române și străine care dețin cod numeric personal.
  • Formularului 030 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care nu dețin cod numeric personal.
  • Formularului 040 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru instituțiile publice.
  • Formularului 070 - Declarația de înregistrare fiscală/Declarația de mențiuni/Declarația de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere.

sau 

  • Formularului 700 - Declarația pentru înregistrarea/modificarea în mediu electronic a mențiunilor ulterioare înregistrării fiscale, precum și pentru radierea înregistrării fiscale.

Vezi calendarul ANAF pe luna aprilie 2026.

