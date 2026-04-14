Scumpiri în România: Rată anuală a inflației de 9,9%, alimentată de combustibili

Bunurile și serviciile continuă să se scumpească în România, rata anuală a inflației fiind de 9,9% în martie 2026 (vs. martie 2025), alimentată de prețurile în creștere la combustibili, conform datelor comunicat, marți, de Institutul Național de Statistică (INS).

Principalii indicatori pentru determinarea inflației la nivel național:

Indicele prețurilor de consum în luna martie 2026 comparativ cu luna februarie 2026: 100,78%.

Rata inflației de la începutul anului (martie 2026 vs. decembrie 2025): 2,3%.

Rata anuală a inflației (martie 2026 vs. martie 2025): 9,9%.

Rata medie a modificării prețurilor în ultimele 12 luni: 8,5%.

Pe categorii de bunuri și servicii, prețurile la motorină și benzină au cresc cel mai repede și antrenează scumpiri în lanț. Serviciile se scumpesc mai accelerat decât bunurile.

Indicele prețurilor de consum - variație martie 2026 vs. martie 2025:

TOTAL MĂRFURI ALIMENTARE +7,67%

Făină -3,38%

Pâine +9,86%

Cartofi -11,08%

Fructe proaspete +14,23%

Ulei comestibil +7,31%

Carne, preparate şi conserve din carne +6,46%

Peşte şi conserve din peşte +7,66%

Lapte şi produse lactate +6,56%

Ouă +14,63%

Zahăr -0,52%

Miere de albine +7,22%

Cafea +23,29%

Vin +6,19%

Bere +7,74%

TOTAL MĂRFURI NEALIMENTARE +10,89%

Îmbrăcăminte, articole de galanterie, pasmanterie şi mercerie +7,05%

Încălţăminte +6,19%

Mobilă +5,25%

Frigidere şi congelatoare +4,64%

Maşini de spălat +6,22%

Articole chimice +7,89%

Detergenţi +9,89%

Cărţi, ziare, reviste +10,11%

Autoturisme şi piese de schimb +5,78%

Articole de igienă, cosmetice şi medicale +5,62%

Medicamente +4,13%

Combustibili +12,93%

Tutun, ţigări +7,42%

Energie electrică, gaze şi încălzire centrală +28,10%

Energie electrică +57,20%

Gaze -7,08%

Energie termică +13,41%

TOTAL SERVICII +11,05%