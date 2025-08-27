Noi taxe la Registrul Comerțului (ONRC) din 2026. Ce trebuie să știe firmele – proiect 

Ministerul Justiției a pus miercuri în dezbatere publică un proiect de lege prin care propune introducerea unor taxe pentru anumite servicii oferite de Registrul Comerțului (ONRC), măsură ce ar urma să se aplice de la 1 ianuarie 2026.

Astfel, pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului, se propune o taxă în cuantum de 200 lei, precum și o taxă pentru verificarea disponibilității firmei și rezervarea de denumire în cuantum de 20 lei.

Măsura are scopul de a reflecta „costurile reale ale gestionării activității de registru”, și „a asigura o finanțare echitabilă, eficientă și sustenabilă care să permită furnizarea acestui serviciu public esențial”, se arată în expunerea de motive.

Totodată, va fi percepută o taxă de 10 lei pentru transmiterea, spre publicare, în Monitorul Oficial al României, a documentelor.

De asemenea, pentru cererile de înregistrare transmise înainte de începerea activității economice, în cursul exercitării activității sau la încetarea acesteia, dar și pentru verificarea disponibilității și rezervarea firmei, care se transmit electronic, prin portalul de servicii online al ONRC, taxele se reduc la jumătate, conform proiectului de lege.

Taxele percepute se pot achita prin portalul de servicii online al ONRC, prin POS, prin virament bancar în contul ONRC deschis la Trezoreria Statului și în numerar, la casierii. În cazul cererilor de înregistrare transmise electronic, taxele se vor plăti prin portalul de servicii online al ONRC.

Nivelul taxelor se va actualiza anual cu indicele ratei inflației, prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Justiției, mai prevede proiectul de lege.

În plus, începând de la 1 ianuarie 2026, se va constitui Mecanismul de Sprijin Financiar pentru Consolidarea Oficiului Național al Registrului Comerțului care reprezintă cadrul instituţional şi financiar prin intermediul căruia se asigură finanţarea, suplimentar resurselor alocate din bugetul de stat, a următoarelor tipuri de cheltuieli aferente:

continuării digitalizării serviciilor la nivelul ONRC și al oficiilor registrului comerţului precum și pentru asigurarea sustenabilității Sistemului Informatic Integrat;

asigurării cheltuielilor curente de organizare și funcționare ale ONRC;

asigurării cheltuielilor de investiții în infrastructura care asigură desfășurarea activității registrului comerțului.

Conform expunerii de motive, în prezent, pentru operațiunile de înregistrare în registrul comerțului nu se percep taxe și tarife, întreaga activitate a acestei instituții fiind susținută de la bugetul de stat.

Drept urmare, măsura era necesară „având în vedere că ONRC are obligația transmiterii electronice a documentelor spre publicare în Monitorul Oficial al României, activitate care presupune costuri administrative directe, consum de resurse și implicarea personalului propriu al instituției”.

Vezi proiectul de lege:

Vezi expunerea de motive: