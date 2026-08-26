Noi opțiuni de facturare și instrumente de control al costurilor cu inteligența artificială, în Google Cloud

Google Cloud anunță extinderea opțiunilor flexibile de facturare și introducerea unor noi instrumente de gestionare a costurilor pentru sarcinile de lucru bazate pe agenți AI, disponibile în inteligența artificială Gemini Enterprise și Android Studio, potrivit unui comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

În Gemini Enterprise, companiile pot combina abonamentele existente, cu un cost predictibil per utilizator, cu noua opțiune Pay-as-you-go, care le permite să ruleze sarcini de lucru bazate pe agenți AI fără a atinge limitele de cotă în timpul executării unei sarcini.

Utilizarea AI în Google Antigravity și Android Studio este acum inclusă în abonamentul Gemini Enterprise (opțiune disponibilă pentru anumiți clienți și care va fi extinsă în curând), oferindu-le dezvoltatorilor mai multe capabilități, fără să adauge mai multe lucruri de gestionat. Utilizarea în Antigravity, pe platformă și în aplicație este consolidată într-o singură vizualizare, în loc să fie gestionată prin licențe separate și sisteme distincte de facturare.

Dacă volumele de lucru AI sunt constante sau în creștere, Flexible Savings Plans permit stabilirea unui angajament lunar de cheltuieli adaptat bugetului și reducerea cu 10–20% a costurilor aferente tokenurilor, fără praguri minime sau maxime și fără un sistem separat de facturare de gestionat.

Companiile pot seta plafoane lunare ferme pentru cheltuielile AI și pentru proiecte, pot estima costurile de rulare ale agenților și pot identifica din timp creșterile bruște de buget, înainte ca acestea să se reflecte în factură.

Fiecare organizație funcționează diferit. Chiar și în cadrul aceleiași companii, echipele nu utilizează AI în același mod. Utilizatorii din zona de business se pot baza pe instrumente de productivitate folosite constant, zi de zi, în timp ce echipele tehnice pot rula sarcini de lucru bazate pe agenți AI în perioade de utilizare intensă.

Pentru a alinia mai bine costurile cu modul în care activitatea se desfășoară în practică, poți combina următoarele opțiuni de plată, licențiere și funcționalități disponibile în Gemini Enterprise:

Opțiune Cum funcționează? De ce contribuie la optimizarea costurilor Abonament per utilizator pentru aplicația Gemini Enterprise Plătești o taxă lunară fixă pentru fiecare utilizator, care include cote zilnice de utilizare partajate la nivelul întregului proiect. Bugetare predictibilă. Oferă echipelor financiare o bază lunară clară și stabilă pentru echipele cu nevoi constante de productivitate de zi cu zi. [Nou] Ediția Pay-as-you-go a aplicației Gemini Enterprise *disponibilă pentru anumiți clienți și urmând să fie extinsă pe scară largă în curând Nu există niciun angajament inițial sau o taxă de bază pentru abonament, ceea ce înseamnă că plătești strict pentru resursele de calcul și tokenurile consumate de echipele tale, la tarifele API standard ale modelelor. Plătești doar pentru ceea ce utilizezi. Costurile cresc sau scad automat în funcție de utilizarea efectivă, astfel încât nu plătești pentru licențe neutilizate atunci când cererea pentru un proiect scade. [Nou pentru Antigravity în Gemini Enterprise] Cote consolidate și partajate Alocările zilnice de utilizare sunt cumulate și partajate la nivelul întregului proiect, astfel încât aplicațiile de business, instrumentele pentru dezvoltatori și agenții personalizați să poată utiliza aceeași cotă comună. Cota partajată este consumată întotdeauna prima, iar administratorii pot decide dacă sunt permise depășirile. În acest caz, consumul suplimentar este facturat la tarifele Pay-as-you-go. Utilizare optimizată a resurselor: Alocările zilnice neutilizate de utilizatorii din zona de business pot acoperi automat consumul mai ridicat al dezvoltatorilor sau al agenților personalizați care folosesc API-uri, astfel încât nicio cotă disponibilă să nu rămână neutilizată. [Disponibil în curând] Tarifare pentru execuție amânată

*disponibilă în curând pentru anumite tipuri de sarcini de lucru Marchează sarcinile de lucru eligibile ale agenților ca fiind amânate, iar sistemul inteligent de planificare din Gemini Enterprise Agent Platform le va rula în intervalele în care capacitatea este mai puțin solicitată. Reduceri semnificative pentru sarcinile care pot fi amânate: Sarcinile de lucru AI pot rula utilizând capacitate separată, disponibilă în afara perioadelor de vârf, ceea ce îți permite să plătești până la jumătate din costul de inferență și să eviți complet limitele standard de cotă — astfel încât să poți rula un volum semnificativ mai mare de sarcini bazate pe agenți AI în același buget.

Google extinde accesul la Antigravity în Gemini Enterprise, o platformă de dezvoltare concepută în jurul agenților AI, care oferă echipelor tehnice capabilități avansate pentru programare asistată de agenți și dezvoltarea de agenți. Accesul este inclus în abonamentele Gemini Enterprise pentru clienții eligibili.

În plus, dezvoltatorii Android pot utiliza direct în Android Studio cota Google Antigravity inclusă în abonamentele Gemini Enterprise. Android Studio este mediul de dezvoltare integrat cu capabilități agentice destinat dezvoltării profesionale de aplicații Android.

Pentru o gestionare mai eficientă a costurilor asociate programării cu ajutorul agenților AI, compania reunește cotele pentru instrumentele destinate dezvoltatorilor incluse în fiecare abonament Gemini Enterprise și le face disponibile la nivelul întregului proiect Google Cloud. Astfel, echipele pot beneficia mai bine de capacitatea pe care organizația o achiziționează deja. Dezvoltatorii au acces la instrumente agentice avansate, în timp ce organizația păstrează guvernanța și controlul centralizate.

Gestionarea bugetelor cu Gemini Enterprise Flexible Savings Plans (FSPs)

Dacă o organizație are sarcini de lucru AI constante sau în creștere, Gemini Enterprise Flexible Savings Plans (FSPs) oferă un model simplu de angajament bazat pe nivelul cheltuielilor pentru utilizarea Gemini Enterprise. FSPs sunt concepute pentru a reduce costurile aferente tokenurilor, păstrând în același timp flexibilitatea bugetară:

Economii prin program : Se poate beneficia de o reducere de 10% pentru un angajament pe 1 an sau de 20% pentru un angajament pe 3 ani, aplicată cheltuielilor lunare din Gemini Enterprise.

: Se poate beneficia de o reducere de 10% pentru un angajament pe 1 an sau de 20% pentru un angajament pe 3 ani, aplicată cheltuielilor lunare din Gemini Enterprise. Adaptat ritmului companiei : Fără cerințe privind un nivel minim sau maxim al cheltuielilor; organizațiile pot stabili un angajament lunar potrivit nivelului actual de utilizare și îl pot ajusta pe măsură ce consumul crește în timp;

: Fără cerințe privind un nivel minim sau maxim al cheltuielilor; organizațiile pot stabili un angajament lunar potrivit nivelului actual de utilizare și îl pot ajusta pe măsură ce consumul crește în timp; Compatibil cu Enterprise Agreement (EA): Cheltuielile aferente FSP se scad automat din angajamentul existent în cadrul Google Cloud EA, oferind liniilor de business control dedicat asupra bugetului, fără a fragmenta angajamentele mai ample asumate pentru serviciile cloud.

Gemini Enterprise Flexible Savings Plans sunt deja disponibile atât pentru clienții self-service, cât și pentru clienții care au încheiate acorduri enterprise.

Compania americană mai spune că a integrat direct în consola Google Cloud Billing instrumente solide și native de guvernanță, construite în jurul a trei obiective simple:

Google Cloud Pricing Calculator permite estimarea costurilor anticipate în Gemini Enterprise pentru licențele per utilizator, instrumentele pentru dezvoltatori și rularea în fundal a agenților AI. Astfel, firmele au la dispoziție datele necesare pentru a construi de la început argumente de business clare, înainte de demararea proiectelor;

permite estimarea costurilor anticipate în Gemini Enterprise pentru licențele per utilizator, instrumentele pentru dezvoltatori și rularea în fundal a agenților AI. Astfel, firmele au la dispoziție datele necesare pentru a construi de la început argumente de business clare, înainte de demararea proiectelor; Companiile pot folosi aceste instrumente pentru a monitoriza cheltuielile: Detectarea timpurie a anomaliilor: Dacă cheltuielile AI ale unui proiect încep să depășească nivelul obișnuit, sistemul semnalează abaterea, realizează o analiză a cauzei principale și identifică primele trei SKU-uri care contribuie la creștere; Plafoane de cheltuieli la nivel de proiect: Atunci când un proiect are nevoie de limite financiare clare, compania poate seta direct în Google Cloud Billing Console un plafon lunar ferm de cheltuieli. Dacă proiectul atinge această limită, apelurile API ale agentului sunt întrerupte temporar, protejând astfel bugetul fără a afecta restul infrastructurii de producție. Alertele automate prin e-mail, transmise la atingerea pragurilor de 50%, 80% și 100% din buget, pot ajuta în urmărirea nivelului cheltuielilor în raport cu plafonul stabilit; Controlul depășirilor: Dacă este atins un plafon de cheltuieli, firmele pot alege să reia activitatea cu un singur clic din consolă. Alternativ, dacă prioritatea este continuitatea operațiunilor, acestea pot permite depășirile, astfel încât utilizarea suplimentară să treacă automat la tarifele bazate pe consum. Aceste costuri pot fi acoperite direct prin FSP, menținând semnificativ reduse costurile unitare aferente depășirilor.

pentru a monitoriza cheltuielile: Companiile pot folosi rapoartele centralizate de facturare împreună cu agentul FinOps pentru a genera, în limbaj natural, rezumate privind modul în care a fost utilizat bugetul, astfel încât pot demonstra mai ușor ROI-ul către echipa de management.

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