Noile modele de iPhone vor fi mai scumpe

Încă şef al Apple până la toamnă, Tim Cook dă de înţeles într-un interviu că noile modele de iPhone pe care compania le va lansa vor veni cu preţuri mai mari, potrivit News.ro.

Cook, care şi-a anunţat recent retragerea de la conducerea Apple, a acordat recent un amplu interviu pentru publicaţia americană The Wall Street Journal.

Printre altele, în cadrul interviului s-a discutat şi despre criza de memorii, creată de inteligenţa artificială şi pe care analiştii au botezat-o RAMageddon.

Cook spune că, în ciuda eforturilor companiei de a absorbi scumpirea memoriilor, care a început anul trecut, creşterea preţurilor de vânzare ale iPhone-urilor este inevitabilă.

Fără să intre în detalii, cel care a ghidat creşterea exponenţială a veniturilor Apple din ultimii cincisprezece ani spune că situaţia actuală nu este sustenabilă.

Rămân în continuare multe semne de întrebare după interviul lui Tim Cook, în frunte cu cele care încep cu când şi cu cât, întrebări la care, cel mai probabil, se vor afla răspunsuri în septembrie, când compania va lansa o nouă generaţie de iPhone.

Cel mai probabil, Apple va calcula cât din creşterea costurilor cu memoriile va trebui să mute în preţurile de vânzare şi va împărţi suma între modelele vândute, pentru ca scumpirea să fie absorbită mai uşor.

De notat şi că Apple va lansa anul acesta primul iPhone pliabil, care este aşteptat să coste 2.000 dolari şi să aibă o marjă semnificativă de profit.