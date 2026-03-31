Noi finanțări pentru firme tech românești din 6 județe, prin Fondul PTJ de 188 milioane EUR

Firmele românești care fac investiții într-unul dintre cele 6 județe eligibile vor putea obține noi finanțări combinate sub formă de grant și împrumut, prin Fondul de Participare Tranziție Justă (FPTJ), care are o valoare de până la 188,73 milioane EUR, în urma unui acord anunțat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE).

MIPE și Banca de Investiții și Dezvoltare (BID) au semnat, luni, 30 martie 2026, Acordul de Finanțare pentru implementarea Fondului de Participare Tranziție Justă (FPTJ), potrivit unui comunicat transmis marți comunității antreprenoriale StartupCafe.ro.

Noul instrument financiar strategic este destinat sprijinirii dezvoltării sau producției tehnologiilor critice în UE în trei domenii de interes:

tehnologii digitale,

tehnologii curate,

biotehnologii.

Fondul este finanțat din Programul Dezvoltare Durabilă și Tranziție Justă 2021-2027 (PDDTJ), susținut din fondurile europene alocate prin Politica de Coeziune a UE.

Noul fond, cu o alocare totală de 188,73 milioane euro, vizează investiții în județele eligibile:

Gorj,

Hunedoara,

Dolj,

Prahova,

Galați,

Mureș.

Investiție de până la 10 milioane EUR pentru IMM

Instrumentul financiar combină împrumuturi cu dobândă redusă cu granturi de tip capital rebate (reducere a principalului) de până la 50%, facilitând implementarea de proiecte în domeniile eligibile în cadrul platformei europene STEP (Strategic Technologies for Europe Platform).

Structura financiară a instrumentului prevede un mix de:

70% contribuție din fonduri publice, fără costuri pentru beneficiari;

30% contribuție în condiții de piață din partea intermediarilor financiari ce vor fi selectați de BID.

Împrumuturile vor avea o maturitate de până la 144 de luni, cu o perioadă de grație de până la 36 de luni. Implementarea instrumentului va fi realizată prin intermediari financiari, responsabili de acordarea și monitorizarea finanțărilor.

Valoarea maximă a investițiilor va fi de 10 milioane euro pentru IMM și 50 milioane euro pentru întreprinderi mari. Componenta de grant poate ajunge până la 50% din finanțarea totală acordată beneficiarilor finali, condiționată de finalizarea investiției în perioada de grație.

Avantajele finanțării mixte

Beneficiarii finali sunt IMM-uri și întreprinderi mari, care vor avea acces la:

finanțare pentru investiții noi;

maturități extinse și perioade de grație adaptate ciclului investițional;

costuri reduse datorită componentei nerambursabile;

posibilitatea finanțării punctelor de lucru din județele eligibile, indiferent de locația sediului social.

Finanțarea este destinată doar investițiilor noi în active corporale și necorporale, fiind excluse refinanțările.

Urmează consultări de piață pentru prezentarea mecanismului de finanțare

„România poate accelera tranziția justă prin investiții în industrii care vor defini economia viitorului – de la tehnologii digitale la energie curată. Pentru regiunile vizate, acest nou instrument financiar poate contribui nu doar la reducerea dependenței de sectoarele poluante, ci și la crearea unor alternative economice reale: proiecte sustenabile, locuri de muncă mai bine plătite și dezvoltare locală. În același timp, prin combinarea granturilor cu finanțarea rambursabilă, creăm un mecanism eficient care facilitează accesul la capital pentru proiecte strategice”, a declarat Dragoș Pîslaru, ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene.

„Implicarea Băncii de Investiții și Dezvoltare în finanțarea proiectelor din domeniile STEP transformă prioritățile europene în investiții concrete în economia românească. Prin acest parteneriat, direcționăm investiții esențiale către tehnologii considerate «critice» pentru viitorul economiei României și al UE. Totodată, ne consolidăm rolul de partener strategic în implementarea instrumentelor financiare europene și în sprijinirea investițiilor cu impact real în economie”, a declarat Teodora Preoteasa, director Administrarea Fondurilor Europene, Banca de Investiții și Dezvoltare.

În perioada următoare, MIPE și BID vor organiza consultări de piață extinse pentru a prezenta mecanismul de finanțare și pentru a asigura o informare corectă a potențialilor beneficiari. Totodată, informații detaliate vor fi publicate pe site-urile oficiale ale celor două instituții.

Banca de Investiții și Dezvoltare este singura bancă de dezvoltare deținută 100% de statul român, prin Ministerul Finanțelor. Creată la sfârșitul anului 2023, prin Planul Național de Redresare și Reziliență, BID contribuie la crearea unui mediu economic durabil și prosper, pregătit să facă față provocărilor și schimbărilor viitoare.

BID are ca rol declarat „sprijinirea dezvoltării economice și sociale, a competitivității economice, a inovării, a creșterii economice sustenabile și atingerii neutralității climatice în scopul remedierii disfuncționalităților de pe piața financiară”.