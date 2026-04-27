8,2 milioane EUR este prețul la care omul de afaceri Alin Burcea a vândut majoritar agenția de turism Paralela 45

8,2 milioane EUR este prețul la care omul de afaceri român Alin Burcea a vândut participația de 70% din agenția de turism Paralela 45 către firma poloneză Rainbow Tours.

Tranzacția a fost anunțată în mai 2025, dar prețul de vânzare a ieșit la iveală după ce cumpărătorul polonez și-a publicat rapoartele financiare.

„Valoarea preliminară a tranzacției pentru achiziția a 70% din părțile sociale ale Paralela 45 Turism S.R.L. a fost stabilită la aproximativ 8,2 milioane EUR. Această sumă poate fi ajustată în urma verificării suplimentare a evidențelor contabile ale Paralela 45 Turism S.R.L.”, se arată în raportul companiei poloneze Rainbow Tours.

În prezent, fondatorul Alin Burcea a mai păstrat 30% din agenția Paralela 45, conform datelor oficiale colectate de platforma Termene.ro.

Achiziția restului de 30% din părțile sociale ale Paralela 45 Turism S.R.L. este planificată de Rainbow Tours să fie realizată în etape: în tranșe de câte 10% pe parcursul unei perioade de trei ani. Astfel, urmează ca achiziția integrală a acestui pachet de 30% să fie finalizată în anul 2031, după aprobarea situațiilor financiare ale Paralela 45 Turism S.R.L. aferente exercițiului financiar 2030.

„Valoarea acestor achiziții ulterioare va fi determinată, în fiecare caz, pe baza indicatorilor economici și a rezultatelor financiare ale Paralela 45 Turism S.R.L. pentru exercițiile financiare 2028–2030, conform unui mecanism de tip earn-out stabilit în Acordul Preliminar și care urmează a fi confirmat în viitorul acord de investiții (contract de achiziție de părți sociale pentru Paralela 45 Turism S.R.L.)”, se mai arată în raportul financiar al Rainbow Tours.

Fondată în 1990, Paralela 45 deservește anual peste 100.000 de clienți, oferind o gamă largă de excursii către destinații populare precum Turcia, Grecia, Egipt, Tunisia, Spania, Italia, Portugalia, Cipru și Dubai, cu plecări de pe toate aeroporturile din România.

În anul 2024, înainte să fie vândută polonezilor, Paralela 45 a avut venituri totale de 95,2 milioane de lei și profit de 721.000 lei, cu 139 de angajați proprii, conform datelor oficiale de la Ministerul Finanțelor.

În urma tranzacției, fondatorul agenției Paralela 45, Alin Burcea, a rămas în funcția de director general. De asemenea, fiica sa, Ioana Burcea, a rămas în echipa de management și a preluat atunci responsabilitatea coordonării direcțiilor de e-commerce, IT și marketing în calitate de Head of Business Innovation.

Alin Burcea (62 de ani) este și președintele patronatului ANAT (Asociația Națională a Agențiilor de Turism din România).

La rândul său, compania poloneză Rainbow Tours a raportat venituri totale de peste 1 miliard EUR pe anul 2025 și profit de 60 milioane EUR, deservind aproape 1 milion de turiști, în piețele în care operează (inclusiv România, prin agenția Paralela 45).

Anterior, informațiile privind prețul tranzacției fuseseră publicate de colegii de la Economica.net.