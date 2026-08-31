Mercur Craiova pregătește blocuri pe un teren de peste 11.000 mp. Un PUZ aprobat i-ar putea crește valoarea cu circa 2 milioane EUR

Mercur S.A. Craiova pregătește pentru dezvoltare imobiliară unul dintre cele mai importante terenuri rămase în patrimoniul companiei: o suprafață de peste 11.000 mp pe Calea București, în estul Craiovei, în spatele blocurilor de la bulevard și în apropierea zonei comerciale SUCPI.

Compania a încercat anterior să vândă terenul pentru aproximativ 4,3 milioane EUR, dar tranzacția nu s-a finalizat.

Între timp, Mercur a început demersurile pentru schimbarea regimului urbanistic.

Potrivit certificatului de urbanism emis de Primăria Craiova, compania vrea un PUZ care să permită construirea de locuințe colective, servicii și dotări, cu blocuri de până la 10–11 etaje.

Dacă PUZ-ul este aprobat și problema accesului este rezolvată complet, diferența brută de valoare față de situația actuală poate ajunge, potrivit estimării noastre pe baza pieței locale, la aproximativ 2 milioane EUR.

Terenul are însă o problemă de acces

Terenul nu are ieșire directă în Calea București.

Accesul actual se face printr-o alee care deservește blocurile din fața proprietății, iar Primăria Craiova precizează că viitoarea autorizare depinde de reglementarea juridică a căilor de acces.

Pentru un teren liber, accesul actual poate fi suficient. Pentru blocuri de 10–11 etaje, cu locuințe, parcări, trafic suplimentar și acces pentru autospeciale, cerințele sunt diferite.

Mercur trebuie astfel să rezolve atât PUZ-ul, cât și o soluție de acces suficientă pentru viitorul proiect.

În apropiere există proprietăți ale SUCPI și terenuri ale municipalității, iar în aceeași zonă Primăria Craiova a aprobat anterior folosirea unui teren municipal pentru amenajarea unei alei de acces.

Rezolvarea acestei probleme poate face diferența dintre un teren cu potențial imobiliar și unul pregătit efectiv pentru un dezvoltator.

La regimul urbanistic propus, cei peste 11.000 mp ar putea permite, orientativ, un proiect cu aproximativ 31.000 mp construiți desfășurați.

De aici și diferența mare de valoare: un cumpărător nu mai achiziționează doar un teren și promisiunea că va putea construi blocuri, ci un teren cu drepturile urbanistice și accesul deja rezolvate.

Mercur a vândut anul trecut un alt activ cu 900.000 EUR

Terenul de pe Calea București nu este singurul activ imobiliar valorificat de Mercur.

În octombrie 2025, compania a vândut pentru 900.000 EUR proprietatea de pe Strada Caracal, potrivit raportului transmis atunci Bursei de Valori București.

Activul cuprindea peste 6.000 mp de teren, depozite, hale și o clădire de birouri.

După această tranzacție, patrimoniul imobiliar al Mercur s-a redus.

Dacă și terenul de pe Calea București va fi vândut după rezolvarea situației urbanistice, compania va rămâne într-o măsură și mai mare concentrată în jurul activului său principal: Mercur Center, centrul comercial din centrul Craiovei, în apropierea Primăriei.

Cine deține Mercur

Mercur este controlată în proporție de aproape 98% de Infinity Capital Investments, fosta SIF Oltenia.

Infinity este una dintre societățile rezultate din fostele Fonduri ale Proprietății Private și din procesul de privatizare în masă al anilor '90.

La nivelul fostei SIF Oltenia s-a produs în 2020 una dintre cele mai importante schimbări de conducere din istoria recentă a companiei.

Scandalul SIF Oltenia din 2020

În 2020, SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia au cerut schimbarea conducerii SIF Oltenia.

La adunarea acționarilor din octombrie, varianta de vot solicitată de cele două SIF-uri a primit peste 70% din voturile exprimate, iar Consiliul de Administrație a fost schimbat.

Printre cei aleși s-au aflat Sorin Cioacă și Mihai Trifu, care conduc astăzi Infinity.

Bursa relata atunci că Sorin Cioacă activa la administratorul SIF Muntenia, iar Mihai Trifu era director financiar la Biofarm și fusese propus de SIF Muntenia.

SIF Banat-Crișana deținea aproape integral compania care administra SIF Muntenia.

Disputa fusese precedată de mai mulți ani de confruntări între aceste grupuri de acționari.

Bîlteanu și Lakis apar într-o decizie ASF încă din 2014

În 2014, Autoritatea de Supraveghere Financiară a analizat acționariatul SIF Oltenia.

Într-o decizie oficială ASF, autoritatea a indicat un grup format din SIF Muntenia, SIF Banat-Crișana, Dragoș Bîlteanu, Ion Stancu, Najib El Lakis și Biofarm, prezumat atunci că acționa concertat în raport cu SIF Oltenia.

Participația cumulată depășea limita legală de deținere existentă la momentul respectiv.

Șase ani mai târziu, confruntarea pentru conducerea SIF Oltenia avea să implice din nou SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia, de data aceasta alături de mai multe fonduri de investiții cu participații în SIF Oltenia.

Vechea conducere susținea că unele dintre aceste fonduri aveau legături economice importante cu cele două SIF-uri.

ASF nu a constatat însă în 2020 că toate aceste entități ar fi acționat concertat.

După Bîlteanu și Lakis apare Bogdan Drăgoi

Dragoș Bîlteanu și Najib El Lakis au ieșit din prim-planul SIF Banat-Crișana după un dosar DIICOT în care au încheiat acorduri de recunoaștere a vinovăției.

Dosarul privea, între altele, folosirea cu rea-credință a creditului sau bunurilor unor societăți și operațiuni pe piața de capital. Cazul și condamnările au fost relatate pe larg de Bursa.

În 2015, la conducerea SIF Banat-Crișana a venit Bogdan Drăgoi.

Drăgoi avusese deja o carieră rapidă în administrația publică. La numai 25 de ani era secretar de stat în Ministerul Finanțelor. Ulterior a fost director economic al Primăriei București, din nou secretar de stat, ministru al Finanțelor și consilier prezidențial.

Astăzi este președinte și director general al Lion Capital, noul nume al SIF Banat-Crișana.

Tatăl lui Bogdan Drăgoi și Victor Stănculescu

Bogdan Drăgoi este fiul generalului în rezervă Dan Drăgoi.

O investigație RISE Project arată că Dan Drăgoi era, în decembrie 1989, ofițer de carieră în dispozitivul în care lucra generalul Victor Atanasie Stănculescu, unul dintre personajele centrale ale evenimentelor din decembrie 1989.

După Revoluție, Stănculescu a devenit ministru al Apărării, iar Dan Drăgoi a fost secretar de stat.

Ulterior, cei doi au lucrat în mediul privat pentru grupul britanic Balli, activ în industria metalurgică din România.

RISE a documentat și faptul că Dan Drăgoi a fost asociat într-o companie cu Virgil Măgureanu, primul director al SRI după 1989.

În ultimii ani, Infinity a mai vândut companii și participații

Mercur nu este singura societate din portofoliul Infinity unde au fost vândute active.

În 2025, Infinity a vândut Complex Hotelier Dâmbovița pentru aproximativ 2,4 milioane EUR, potrivit raportării companiei.

În același an au ieșit din grup și Argus și Construcții Feroviare Craiova, potrivit raportului financiar anual al Infinity.

În paralel, Mercur a vândut proprietatea de pe Strada Caracal cu 900.000 EUR și a început pregătirea urbanistică a terenului de pe Calea București.

Peste 100 milioane EUR pentru răscumpărări și investiții

În ultimii ani, Infinity a folosit sume importante și pentru răscumpărarea propriilor acțiuni.

Numai în 2024, 2025 și primele luni din 2026, valoarea marilor programe de răscumpărare ajunge la aproximativ 70 milioane EUR.

O mare parte din acțiunile cumpărate sunt ulterior anulate, ceea ce reduce numărul total de acțiuni ale Infinity.

Prin această reducere, participațiile procentuale ale acționarilor rămași cresc automat dacă numărul acțiunilor lor nu se modifică.

În oferta din august 2025, Infinity a plătit aproximativ 22 milioane EUR pentru propriile acțiuni.

Aproape toate acțiunile cumpărate atunci au venit de la fondul Active Plus, care a încasat aproximativ 21 milioane EUR.

Lion Capital și Longshield erau principalii investitori în Active Plus.

În martie 2026, Infinity a derulat o nouă ofertă de răscumpărare, de aproximativ 25,5 milioane EUR.

Unul dintre principalii vânzători a fost OPUS - Chartered Issuances, care a încasat aproximativ 19,5 milioane EUR și a ieșit din acționariatul Infinity.

Infinity, Lion și Longshield sunt acționari unele în celelalte

În paralel cu aceste operațiuni, între fostele SIF-uri s-au format participații încrucișate.

Infinity deține pachete importante la Lion Capital, fosta SIF Banat-Crișana, și la Longshield Investment Group, fosta SIF Muntenia.

Lion deține, la rândul său, acțiuni Infinity și Longshield.

În Longshield, Lion are aproximativ 15%, iar Infinity peste 13%, potrivit structurii acționariatului publicate de Bursa de Valori București.

Lion și Longshield sunt, de asemenea, investitori importanți în mai multe fonduri care au deținut sau dețin acțiuni ale fostelor SIF-uri.

În același interval, Infinity și societățile din portofoliul său au continuat să vândă anumite active și participații.

La Craiova, următorul activ care poate intra în această succesiune este terenul Mercur de pe Calea București.

Are peste 11.000 mp, a fost oferit anterior pentru circa 4,3 milioane EUR, iar compania pregătește acum un PUZ pentru blocuri de până la 10-11 etaje.

Dacă PUZ-ul este aprobat și accesul este rezolvat complet, valoarea brută a terenului ar putea crește cu circa 2 milioane EUR.