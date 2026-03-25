Marketing digital pe timp de criză: în ce canale merită să investești

Primul instinct în perioadele economice dificile este să tăiem cu totul bugetul de marketing online. Dar asta ne rezolvă într-adevăr problema? Specialiștii în marketing și economie ne avertizează că o astfel de decizie poate duce la pierderi mult mai mari și mai greu de recuperat.

Află cum îți poți gestiona inteligent investiția în marketing pe timp de criză, în funcție de tipul afacerii tale.

Campanii Google Ads integrate cu SEO

Campaniile de promovare prin Google Ads au rezultate mult mai bune când site-ul tău este optimizat SEO. Conform experților în marketing online integrat un site optimizat SEO pentru căutările potrivite va obține clickuri pe reclamele Google Ads la un preț mai mic de licitație.

Practic, cu un site optimizat SEO pe căutările potrivite, îți eficientizezi și bugetul de Google Ads și obții rezultate mai bune din promovarea plătită.

Pentru ce tip de afacere recomandă specialiștii această abordare

Specialiștii recomandă această abordare complementară între licitațiile pe Google Ads și optimizarea SEO în special afacerilor care:

Promovează servicii pentru care există multe căutări în sfera organică/pe Google Ads (cererea deja există și trebuie să răspunzi eficient la ea)

Afaceri B2B

Magazine online B2B

Afaceri B2C care au deja o vizibilitate bună pe social media

Alte recomandări

Paginile site-ului pe care le vei promova prin reclame trebuie să fie optimizate la standardele algoritmului Google pentru căutări importante pe care apar respectivele reclame.

În criză economică și nu numai, combinația dintre cele două te poate ajuta să mărești eficiența reclamelor fără să mărești bugetul de Ads și să-ți asiguri poziții organice pe prima pagină de rezultate Google.

Avantajele și limitele fiecărui serviciu

Google Ads

Google Ads are avantajul vitezei. Vânzările prin Google Ads pot apărea după primele 5 zile de la lansarea campaniei.

Totuși, limita cea mai mare este că acest canal depinde de investiția constantă. Cu alte cuvinte, când oprești investiția, se oprește și o mare parte din traficul de pe site-ul tău.

Dacă depinzi doar de Google Ads, poți pierde aproape toate vânzările.

SEO

SEO are avantajul durabilității și poate reduce costul de achiziție în timp, dar are nevoie de răbdare și de execuție consecventă.

Calitatea rezultatelor venite din SEO este mult mai mare decât cea a celor din Ads, însă poate dura 3-6 luni până vezi primele rezultate.

Însă, dacă le combini inteligent, obții rezultate bune pe termen scurt și lung fără să mărești constant investiția.

Combină Meta Ads cu social media organic

Și în social media apare frecvent aceeași greșeală: unele companii investesc doar în Meta Ads (reclame pe Instagram sau Facebook), în timp ce altele postează organic și speră că acest lucru va fi suficient. În realitate, cele două componente funcționează mai bine împreună.

Pentru ce tip de business este potrivit

O astfel de abordare este perfectă pentru start-up-uri, afaceri unde cererea este deja îndeplinită de competitori mai mari sau în niște unde trebuie să generezi cerere mai degrabă decât să răspunzi la ea. Uite câteva exemple:

HoReCa

Magazine mici / boutique

Salon de cosmetică / Barbershops

Saloane de masaj

Workshopuri / ateliere creative

Avantajele și limitele fiecărui serviciu

Meta Ads

Meta Ads oferă scalare și targetare precisă. Acest lucru contează mai ales atunci când obiectivul este obținerea unor rezultate într-un interval scurt.

Totuși, reclamele singure nu construiesc neapărat o relație de familiaritate cu brandul. Ele pot atrage atenția, dar nu sunt suficiente pentru a susține încrederea pe termen lung.

Social media organic

Social media organic este mai potrivit pentru continuitate, ton de brand și apropiere față de public. În același timp, are limite clare în ceea ce privește distribuția către audiență potrivită și predictibilitatea rezultatelor.

Gândește-te la publicul tău înainte de promovare

Experții în marketing îți recomandă să te asiguri că paginile tale sunt utile și conferă încredere publicului tău țintă. Chiar și Google recomandă ca site-ul să fie „people-first” (de ajutor în principal utilizatorilor).

Atunci când pagina nu îndeplinește nevoile utilizatorului (de informare, încredere, comoditate etc.), traficul adus prin promovare se pierde ușor.

Business-uri pentru care e relevant

Oricare ar fi tipul de afacere pe care îl ai sau nișa în care activezi, dacă ai un website pe care faci vânzările, acest aspect nu trebuie ignorat.

Evaluează-ți site-ul în special dacă simți că investești constant în promovare, dar nu înțelegi de ce randamentul rămâne sub așteptări!

Avantajele acestei abordări

În multe cazuri, o ajustare de structură, de ordine a informației sau de design poate îmbunătăți rezultatele mai mult decât o simplă creștere de buget.

O pagină clară poate valorifica mai bine traficul existent și poate îmbunătăți rezultatele într-un termen relativ scurt. Poate crește rata de conversie, poate reduce ezitarea publicului și poate face mai rentabile investițiile deja făcute în promovare.

Totuși, o pagină bună, de una singură, nu aduce trafic dacă nu este susținută de canale de promovare. La fel, traficul singur nu produce rezultate dacă este trimis într-o experiență slabă. Cele două nu se înlocuiesc reciproc.

Pe timp de criză, business-ul tău are nevoie de clienți

Una dintre cele mai costisitoare greșeli în business este tăierea costurilor de marketing online fără a înțelege:

Care este utilitatea fiecărui canal de promovare

Unde se află cei mai mulți potențiali clienți

Criza economică împinge afacerile să numere fiecare leu cheltuit, dar nu este suficient să reduci cheltuielile. Investește după ce te informezi, pentru a asigura sănătatea businessului tău.

Articol susținut de Revelia