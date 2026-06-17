Manevra cu formularul D112: ANAF acuză o firmă de pază că a ascuns 350.000 de ore de muncă pentru a nu plăti contribuțiile sociale ale angajaților

ANAF acuză o firmă de pază de o presupusă fraudă în valoare totală de 15,4 milioane de lei (circa 3 milioane de euro), prin faptul că societatea ar fi omis să declare 350.000 de ore de muncă și să achite contribuții sociale pentru sute de angajați, care riscă să le fie afectate drepturile la pensii și servicii medicale.

În cadrul acțiunilor naționale de control desfășurate în domeniul serviciilor de pază și protecție, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) susțin că au identificat un „mecanism complex de evaziune fiscală” care ar fi generat un prejudiciu de peste 15,43 milioane de lei bugetului de stat și a afectat drepturile sociale ale angajaților.

Investigațiile au relevat că societatea verificată ar fi declarat în mod fals, prin formularul D112, un număr mult diminuat de ore lucrate față de activitatea desfășurată în realitate și față de prevederile contractelor individuale de muncă.

Analiza datelor fiscale a arătat că aproximativ 350.000 de ore de muncă nu au fost declarate, iar obligațiile fiscale aferente acestora nu au fost achitate, susține Fiscul.

Pentru a reduce artificial taxele datorate, societatea a utilizat și o rețea de societăți controlate de aceleași persoane, prin intermediul cărora erau emise facturi pentru servicii fără conținut economic real.

Acest mecanism avea ca scop diminuarea TVA de plată și a impozitului pe profit datorat bugetului de stat.

Dimensiunea fraudei este cu atât mai semnificativă cu cât, într-o perioadă în care numărul angajaților a crescut accelerat, ajungând la aproximativ 250 de salariați, obligațiile fiscale declarate și plătite au rămas la un nivel necorespunzător activității desfășurate.

Inspectorii Antifraudă au constatat, de asemenea, că sumele încasate din activitatea comercială erau urmate de retrageri masive de numerar de la ATM-uri.

O parte din aceste fonduri era utilizată în scopuri personale și pentru plata unor venituri acordate în afara evidențelor legale.

Pe parcursul controlului, reprezentanții societății au încercat în mod repetat să tergiverseze verificările prin refuzul sistematic al furnizării documentelor, neprezentarea la solicitările repetate formulate de inspectorii antifraudă în vederea clarificării aspectelor constatate și invocarea unor motive nejustificate.

Cu toate acestea, în cadrul investigației fiscale, inspectorii DGAF au reconstituit activitatea economică reală utilizând informațiile disponibile în bazele de date ANAF, inclusiv sistemul RO e-Factura.

Aspectele constatate vor fi înaintate organelor de urmărire penală competente, în vederea continuării demersurilor pentru recuperarea integrală a prejudiciului și pentru tragerea la răspundere a persoanelor implicate.

ANAF evidențiază că neplata contribuțiilor sociale afectează direct drepturile angajaților la pensie, servicii medicale și alte beneficii sociale și încurajează salariații să verifice permanent respectarea obligațiilor legale de către angajatori.