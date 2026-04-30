Lux la licitație: Un apartament din București, un ceas elvețian și un teren, vândute în prima lună de la lansarea eLicitații ANAF

Fiscul anunță că în prima lună de la lansarea platformei eLicitații ANAF, românii au achiziționat trei bunuri de valoare ridicată: un apartament de lux, un ceas elvețian și un teren.

„Până la data de 29 aprilie 2026, ora 16:00, platforma a înregistrat 4.783.929 de vizitatori, dintre care 705.896 de utilizatori unici, cu un total de 48.522.470 de accesări, reflectând o utilizare intensă și constantă a sistemului”, conform ANAF.

În aceeași perioadă, au fost publicate în total 1.300 de licitații, dintre care 86 s-au aflat în faza de licitare efectivă.

Primele trei bunuri de mare valoare au atras interes direct prin plata taxei de participare, dintre care două au generat și depunerea de oferte.

Unul dintre cele mai urmărite active a fost imobilul situat în București, Sector 2, pe Bulevardul Dacia nr. 72 (apartament cu 3 camere și dependințe). Apartamentul a avut un preț de evaluare și pornire de 1.660.736 lei, este scutit de TVA, iar taxa de participare a fost de 166.073 lei. Pentru acest imobil a fost înregistrată o ofertă la nivelul prețului de pornire.

Un al doilea bun cu participare activă a fost un ceas elvețian de lux, realizat din platină, pentru care prețul de pornire și evaluare este de 84.700 lei (TVA inclus), iar taxa de participare s-a ridicat la 8.470 lei. Și în acest caz a fost depusă o ofertă la nivelul prețului de pornire.

Al treilea bun aflat în procedură este un teren agricol extravilan arabil de 1.700 mp, pentru care a fost achitată taxa de participare, însă până la acest moment nu a fost înregistrată o ofertă.

Unele dintre cele mai accesate licitații sunt cele pentru bunuri auto de lux şi imobiliare, apartamente în ansambluri rezidențiale și autoturisme precum BMW X3 / X6, Volkswagen Touareg, Audi Q7 sau Ferrari F131.

Platforma online permite consultarea publică a bunurilor disponibile inclusiv fără deținerea unui cont în Spațiul Privat Virtual (SPV), însă participarea la procedurile de licitație este condiționată de deschiderea unui cont în SPV.

Bunurile tranzacționate prin intermediul platformei provin din mai multe surse legale, respectiv din executări silite pentru recuperarea obligațiilor fiscale neachitate, precum și din măsuri dispuse în materie penală, în baza hotărârilor judecătorești sau intrate, potrivit legii, în proprietatea statului.