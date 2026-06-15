TVA la încasare: Termen ANAF în iunie 2026 pentru depunerea mai multor declarații fiscale

Înregistrarea sediilor secundare: Ce obligații au firmele până la 30 iunie 2026

Până la 30 iunie 2026 inclusiv, firmele care au organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF care este sediul secundar desemnat. Noua procedură de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, precum...