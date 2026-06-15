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Înregistrarea sediilor secundare: Ce obligații au firmele până la 30 iunie 2026

Înregistrarea sediilor secundare: Ce obligații au firmele până la 30 iunie 2026
Sursă: Foto: Denisa Crăciun / StartupCafe.ro
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Până la 30 iunie 2026 inclusiv, firmele care au organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor în aceeași localitate trebuie să anunțe ANAF care este sediul secundar desemnat. 

Noua procedură de înregistrare a sediilor secundare ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, precum și modificarea Formularului 060 - Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/Declarație de radiere pentru sediile secundare s-au publicat în Monitorul Oficial la sfârșitul lunii aprilie (Ordinul ANAF nr. 508/2026). 

Actualizarea a fost necesară întrucât de la 1 ianuarie a intrat în vigoare o nouă regulă: numărul minim de salariați pentru care se impune înregistrarea fiscală a punctelor de lucru, ca plătitoare de salarii și de venituri asimilate salariilor, s-a redus de la cinci la unul. Modificarea a fost introdusă prin Legea nr. 245/2025, care a adus schimbări importante pentru firme, ONG-uri și instituții publice. 

Legea nu conținea însă și prevederi pentru situațiile în care există mai multe entități în aceeași localitate, după cum a semnalat expertul contabil Cristian Toma. 

Astfel, a fost adoptată Ordonanța nr. 6/2026, care a adus clarificări în acest sens. Potrivit acesteia, contribuabilii care au organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, trebuie să desemneze unul dintre aceste sedii secundare, ca sediu secundar desemnat.

Totodată, contribuabilii care au organizate mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul lor fiscal, nu au obligația să solicite înregistrarea fiscală a acestor sedii secundare.

Așadar, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de înregistrare fiscală (CIF) al sediului secundar desemnat, pentru toți salariații care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare situate în raza teritorială a aceleiași unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu sediul secundar desemnat.

În cazul salariaților care își desfășoară activitatea în cadrul sediilor secundare situate pe raza teritorială a aceleiași unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului, impozitul pe veniturile din salarii și asimilate salariilor va fi declarat utilizând codul de identificare fiscală al contribuabilului.

Până la data de 30 iunie 2026 inclusiv, contribuabilul care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale, are obligaţia să notifice organului fiscal sediul secundar desemnat şi toate sediile secundare de pe raza aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu sediul secundar desemnat. 

Aceeași obligație de notificare revine și contribuabilului care are organizate şi/sau înregistrate fiscal mai multe sedii secundare ca plătitoare de salarii şi de venituri asimilate salariilor pe raza teritorială a aceleiaşi unităţi/subdiviziuni administrativ-teritoriale cu domiciliul fiscal al contribuabilului.

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