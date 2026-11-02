Vest Ventures investește 1 milion EUR în 4 startup-uri, câștigătoare ale unei competiții de pitch-uri

Patru firme românești selectate în finala competiției PROWpeller 2026 vor beneficia de investiții în valoare totală de 1 milion EUR din partea Vest Ventures, fondul susținut de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest, potrivit unui comunicat transmis, luni, StartupCafe.ro.

Cele patru startup-uri dezvoltă soluții tehnologice în domenii de la sănătate și recrutare până la comerț online și servicii pentru animale de companie. Ele au susținut pitch-uri pe scena PROW Conference, după ce au fost selectate dintre cele 12 afaceri prezente în Startup Expo. Investițiile, în valoare cumulată de 1 milion EUR, sunt prevăzute pentru următoarele șase luni.

Ideile de afaceri câștigătoare ale PROWpeller 2026

Smartsy este un startup pet-tech care dezvoltă căsuțe inteligente pentru câini, amplasate la intrarea în magazine, astfel încât proprietarii să își poată lăsa animalele într-un spațiu sigur, confortabil și cu temperatură controlată în timpul cumpărăturilor

Compania își extinde în prezent activitatea în Germania, Austria, Elveția, în colaborare cu grupul de comerț BILLA, și pregătește dezvoltarea Smartsy 2.0, o versiune îmbunătățită a soluției sale. Startup-ul urmărește accelerarea extinderii atât în țările amintite, cât și pe alte piețe europene.

BioSync este un startup românesc de healthtech, fondat de Vlad Morar, absolvent de inginerie biomedicală la King’s College London. Compania dezvoltă un dispozitiv portabil care urmărește să măsoare biomarkeri din salivă în aproximativ trei minute, fără recoltare de sânge și fără vizite repetate la laborator.

Echipa a demonstrat deja în laborator funcționarea senzorului de potasiu în salivă artificială și lucrează la dezvoltarea unor noi senzori, cu obiectivul unei prime lansări în România în iunie 2027.

Jobful ajută companiile să construiască propriile comunități de talente, în loc să se bazeze exclusiv pe recrutarea tradițională și pe publicarea punctuală a unor poziții deschise. Platforma permite companiilor să creeze relații pe termen lung cu potențialii candidați și să transforme recrutarea într-un proces continuu de engagement și employer branding.

Startup-ul a securizat peste 500.000 EUR în ARR (venit annual recurent) și raportează zero pierderi de clienți în ultimii șapte ani, demonstrând atât validarea produsului, cât și capacitatea de a construi relații comerciale pe termen lung.

PeMarket.ro este un startup tehnologic 100% românesc, fondat de Marius Nanu și Cătălin Rusu, care aduce piața auto și cea imobiliară într-o singură platformă digitală.

Cu peste 21.000 listări active, peste 60 parteneri verificați și aproape 1 milion vizite lunare, compania își propune să ofere o alternativă competitivă într-o piață puternic fragmentată. Următoarea etapă include depășirea pragului de 50.000 listări active și verificate, lansarea aplicațiilor pentru iOS și Android și dezvoltarea serviciilor platformei, cu ambiția unei extinderi ulterioare la nivel european.

La ediția din acest an, PROWpeller a reunit 12 startup-uri: PeMarket.ro, BioSync, Jobful, Smartsy, Fiora5, CautCurier, Revelio Medical, QuickLegal, Ixaria, Harmonia Technologies, Defensive Pedal și Alpha by Zendra.

Cinci dintre acestea, anume Fiora5, CautCurier, Revelio Medical, Ixaria și Harmonia Technologies, au făcut parte din prima cohortă a Acceleratorului Vest Ventures. Participarea la Startup Expo le-a oferit ocazia să își prezinte produsele în fața potențialilor clienți, parteneri și investitori.

„PROWpeller a fost construit tocmai pentru a aduce startup-urile bune mai aproape de capital, clienți, parteneri și oamenii care le pot ajuta să crească. Cele patru echipe finaliste ne-au arătat produse foarte diferite, dar și elementele pe care le căutăm la Vest Ventures: fondatori ambițioși, probleme reale pe care merită să le rezolve, capacitate de execuție și potențial de scalare. Investiția totală de 1.000.000 de euro în Smartsy, BioSync, Jobful și PeMarket.ro este următorul pas firesc în relația pe care vrem să o construim cu aceste companii”, a declarat Andrei Munteanu, Programs Managing Director și Co-Founder Vest Ventures.

Vest Ventures este un fond de accelerare și investiții de 16,5 milioane de euro, susținut de Agenția pentru Dezvoltare Regională Vest în calitate de investitor-ancoră. Fondul oferă startup-urilor finanțare, programe de preaccelerare și accelerare, mentorat și acces la o rețea internațională de antreprenori și investitori. Este gestionat de un consorțiu format din Startup Wise Guys, Cowork Timișoara, Growceanu și Iceberg Plus.