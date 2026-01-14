Listă: Orașele din România cu cele mai mari creșteri de prețuri la apartamentele de vânzare, în decembrie 2025 (analiză)

Prețurile apartamentelor noi și vechi au crescut pe parcursul anului trecut în toate marile orașe analizate, potrivit prețurilor medii solicitate de proprietari în anunțurile publicate pe Storia, dar în ultima lună din 2025, cele mai mari creșteri au fost înregistrate în București, Craiova și Timișoara.

Cea mai mare creștere față de 2024 s-a înregistrat în București, acolo unde prețurile cerute au crescut cu 20,3%, la 2.262 EUR/mp. Pe baza acestei creșteri, Capitala a ajuns aproape la fel de scumpă ca Brașov, oraș în care prețurile au crescut cu 8,1%, până la 2.280 EUR/mp. Alte două orașe în care prețul mediu a depășit pragul simbolic de 2.000 EUR/mp sunt Constanța (2.036 EUR/mp, +6,5%) și Craiova (2.034 EUR/mp, +18,5%).

Oradea a înregistrat în decembrie 2025 a patra cea mai mare creștere procentuală a prețului pe parcursul anului 2025 (+11%), însă chiar și în acest context rămâne printre orașele cu cele mai mici prețuri medii de vânzare din țară, cu un preț mediu cumulat de 1.851 EUR/mp. Singurul mare oraș din România cu prețuri medii mai scăzute decât Oradea este Iași, acolo unde s-a înregistrat de altfel și cea mai redusă creștere procentuală, cu 2,9%, la 1.760 EUR/mp.

„În 2025 prețurile apartamentelor au continuat să crească față de anul precedent, însă într-un ritm diferit de la un oraș la altul, ceea ce a accentuat diferențele regionale din piața imobiliară. Pentru 2026 ne așteptăm la un context mai predictibil pe piața imobiliară. După perioadele de creșteri accelerate din anii anteriori, este foarte probabil ca ritmul de creștere să se tempereze. Aceasta nu implică scăderi de preț, ci mai degrabă evoluții mai lente și mai ușor de anticipat. Conform estimărilor instituțiilor financiare, 2026 ar putea aduce o scădere a dobânzilor și o temperare a inflației. Dacă acest scenariu se va confirma, accesul la finanțare ar putea deveni mai atractiv, stimulând cererea, în special în a doua jumătate a anului 2026”, a declarat Monica Dudău, Head of Marketing Real Estate Europe, OLX Group (Storia și OLX Imobiliare în România).

Prețurile apartamentelor noi și vechi în principalele orașe din România

București

Capitala înregistrează de departe cea mai mare discrepanță de preț între apartamentele noi și vechi, iar aceasta s-a accentuat pe parcursul anului. Astfel, în decembrie 2024, apartamentele vechi erau cu 21% mai scumpe decât apartamentele noi, pentru ca în decembrie 2025 diferența de preț să crească la 24,8%.

Datele arată că această tendință s-a accelerat după august 2025, atunci când a fost eliminată cota redusă de TVA, iar cota standard de TVA s-a majorat de la 19% la 21%.

Astfel, în decembrie 2025, prețul mediu solicitat pentru locuințele vechi din București a ajuns la 2.528 EUR/mp, în creștere cu 22% comparativ cu decembrie 2024, în timp ce prețul mediu pentru locuințele noi a crescut într-un ritm mai puțin alert, cu 18%, la 2.025 EUR/mp.

Una dintre explicațiile pentru care București are cea mai mare diferență între locuințele noi și vechi este că cele mai mari proiecte rezidențiale de locuințe noi se construiesc în zone amplasate mai degrabă spre periferia orașului, întrucât numărul de terenuri disponibile în zonele centrale este redus.

Pe parcursul anului, prețurile medii pentru apartamentele noi au înregistrat creșteri lunare în 9 dintre cele 12 luni ale anului, comparativ cu luna anterioară, în timp ce în cazul locuințelor vechi prețurile au crescut în 10 dintre cele 12 luni ale anului, raportat la luna anterioară.

Brașov

Brașov este unul dintre cele numai trei orașe în care diferențele de preț între apartamentele vechi și noi sunt practic neglijabile, chiar dacă prețurile la locuințele vechi au crescut într-un ritm ușor mai alert (+9%) comparativ cu locuințele noi (+7%).

Astfel, în decembrie 2025, apartamentele vechi s-au vândut în medie cu 2.286 EUR/mp, comparativ cu prețul mediu de 2.260 EUR/mp pentru apartamentele noi. Practic, la finalul anului trecut, apartamentele vechi au fost cu 26 EUR/mp mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, ceea ce în procente înseamnă 1,2%.

În acest caz se remarcă o inversare a trendului de creștere pe parcursul anului, întrucât în decembrie 2024 apartamentele noi erau ușor mai scumpe (+0,6%) comparativ cu apartamentele vechi. Astfel de diferențe între prețurile apartamentelor noi și ale celor vechi sunt normale atunci când diferența de preț pe metru pătrat este foarte mică și nu influențează semnificativ piața.

Cluj-Napoca

Orașul care are de departe cele mai mari prețuri la apartamente se remarcă și prin cea mai mică diferență între prețurile medii la locuințe vechi și noi.

Datele arată că, în decembrie 2025, apartamentele vechi din Cluj-Napoca costau 3.235 EUR/mp, în creștere cu 10% comparativ cu decembrie 2024. În același timp, prețul mediu pentru apartamentele noi a crescut cu 9%, la 3.221 EUR/mp. Cu alte cuvinte, diferența dintre prețul apartamentelor vechi și prețul apartamentelor noi a fost de numai 14 EUR/mp.

La fel ca în Brașov, și în Cluj-Napoca se remarcă o ușoară inversare a situației pe parcursul anului. În decembrie 2024, apartamentele vechi erau cu 1,1% mai ieftine comparativ cu apartamentele noi, pentru ca în decembrie 2025 apartamentele vechi să fie cu 0,4% mai scumpe decât cele noi.

Constanța

Constanța este un alt oraș în care diferențele de prețuri dintre apartamentele noi și cele vechi au fost minore, însă acest lucru a venit în contextul în care ritmul de creștere al prețurilor pentru apartamentele vechi a fost de aproximativ două ori mai mare comparativ cu creșterea prețurilor la apartamentele noi.

Astfel, prețurile pentru apartamentele vechi au crescut cu 8%, la 2.042 EUR/mp, în timp ce apartamentele noi s-au majorat cu 4%, la 2.026 EUR/mp. Prin urmare, piața imobiliară din Constanța a încheiat anul 2025 cu o diferență de numai 0,8% între apartamentele vechi și cele noi.

Nu în ultimul rând, dintre cele 9 orașe analizate, Constanța este orașul care a înregistrat cea mai redusă creștere procentuală a prețurilor pentru locuințele noi (4%), fiind urmat în acest clasament de cele mai scumpe orașe din România, Brașov (+7%) și Cluj-Napoca (+9%).

Craiova

Craiova a devenit în 2025 al cincilea cel mai scump oraș al României pentru locuințe, pe fondul creșterilor de prețuri înregistrate atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi.

Prețurile la apartamentele noi din Craiova sunt mai mari (2.106 EUR/mp) comparativ cu prețurile la locuințele vechi (2.019 EUR/mp), în contextul în care acest lucru nu se întâmplă în cele mai scumpe 4 orașe din țară. Altfel spus, apartamentele noi din Craiova sunt cu 4,3% mai scumpe comparativ cu apartamentele vechi.

Această tendință nu reprezintă însă o noutate pentru piața imobiliară din Craiova, întrucât prețurile au crescut într-un ritm asemănător pe parcursul lui 2025, cu 18% în cazul apartamentelor noi și cu 19% în cazul apartamentelor vechi. Din acest punct de vedere, Craiova a raportat a doua cea mai mare creștere procentuală de prețuri pentru apartamentele vechi și a treia cea mai mare creștere procentuală de prețuri pentru apartamentele noi.

Iași

Iași se remarcă prin cele mai accesibile prețuri la apartamentele noi, întrucât dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 un preț mediu de 1.835 EUR/mp. În schimb, proprietarii au solicitat în medie 1.976 EUR/mp pentru apartamentele vechi.

Astfel, în decembrie 2025 apartamentele vechi din Iași au fost cu 7,7% mai scumpe comparativ cu apartamentele noi, iar o diferență mai mare în favoarea apartamentelor noi se înregistrează doar în București (+24,8%).

Pe parcursul ultimului an, prețurile din Iași au crescut uniform, cu 12% în cazul apartamentelor vechi și cu 11% în cazul apartamentelor noi.

Oradea

În Oradea, proprietarii au cerut 1.810 EUR/mp pentru locuințele vechi, mai puțin decât în orice alt mare oraș al României, chiar dacă în decembrie 2025 prețurile erau cu 10,8% mai mari decât în perioada similară a anului 2024.

Între timp, prețurile la locuințele noi au crescut într-un ritm apropiat, cu 12%, până la 1.996 EUR/mp. Totuși, chiar dacă ritmul de creștere este asemănător, merită remarcat că Oradea rămâne în continuare orașul cu o diferență semnificativă între prețurile la locuințele vechi și noi.

Astfel, apartamentele vechi din Oradea sunt cu 9,3% mai ieftine comparativ cu apartamentele noi, iar o astfel de diferență în favoarea apartamentelor vechi nu se înregistrează în niciunul dintre celelalte 8 orașe incluse în analiză, în condițiile în care Oradea se numără oricum printre orașele cu cele mai mici prețuri la apartamente dintre orașele analizate.

Sibiu

Dacă ne raportăm la județele din care fac parte orașele incluse în această analiză, Sibiu este de departe cel în care se realizează cele mai puține tranzacții imobiliare, de aproximativ patru ori mai puține comparativ cu Brașov, Cluj sau Constanța.

În acest context, datele arată că Sibiu este orașul cu cea mai mică creștere procentuală a prețurilor la locuințe vechi (+7%), până la 1.899 EUR/mp în decembrie 2025.

În schimb, prețul apartamentelor noi a crescut într-un ritm de peste două ori mai mare, cu 14%, la 1.942 EUR/mp.

Practic, în urma acestor evoluții de pe parcursul anului 2025, s-a produs rocada între cele două tipuri de apartamente: dacă în decembrie 2024 apartamentele vechi erau cu 4,8% mai scumpe decât apartamentele noi, în decembrie 2025 apartamentele vechi au devenit cu 2,2% mai accesibile comparativ cu apartamentele noi.

De altfel, datele lunare arată că apartamentele noi din Sibiu au devenit mai scumpe decât apartamentele vechi începând din august 2025, atunci când a fost eliminată cota redusă de TVA pentru apartamentele noi, iar cota standard a fost majorată de la 19% la 21%.

Timișoara

Dintre orașele analizate, Timișoara a înregistrat cea mai mare creștere de prețuri pentru apartamentele noi. În orașul din vestul României, dezvoltatorii imobiliari au solicitat în decembrie 2025 în medie 2.033 EUR/mp, cu 21% mai mult comparativ cu decembrie 2024.

În schimb, pe segmentul locuințelor vechi, prețurile au crescut cu 8%, la 1.882 EUR/mp.

Inevitabil, această discrepanță de creștere a condus și la o accentuare a diferențelor de costuri între cele două tipuri de locuințe analizate. Practic, în decembrie 2024, locuințele vechi erau cu 3,6% mai scumpe decât locuințele noi, pentru ca în decembrie 2025 locuințele vechi să fie cu 7,4% mai ieftine comparativ cu locuințele noi.

În ansamblu, piața imobiliară din România a înregistrat creșteri pe linie pentru prețurile solicitate în decembrie 2025 în cele mai mari 9 orașe ale țării pe parcursul anului trecut, iar acest lucru este valabil atât pentru locuințele noi, cât și pentru locuințele vechi. Totuși, conform datelor Storia, creșterile au variat semnificativ de la un oraș la altul sau între apartamentele vechi și cele noi din același oraș, în funcție de cererea din partea cumpărătorilor, dar și în funcție de numărul de locuințe noi livrate și de zonele în care acestea au fost construite.