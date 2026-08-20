Angajaţii ANAF se vor mândri cu numărul de contribuabili pe care i-au ajutat să se conformeze sau cu numărul de contribuabili penalizaţi? Întrebarea retorică a unui consultant fiscal

Noua lege prin care angajații de la ANAF și Vamă vor fi premiați substanțial, dar și sancționați în funcție de banii pe care îi scot de la contribuabili pentru bugetul de stat ridică deja semne de întrebare.

Într-o analiză transmisă, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, Mitel Spătaru, consultant fiscal la Crowe România, se întreabă retoric dacă, odată cu implementarea noului sistem de recompense și sancțiuni, Angajaţii ANAF și ai Vămii se vor mândri cu numărul de contribuabili pe care i-au ajutat să se conformeze sau cu numărul de contribuabili penalizaţi.

Redăm integral analiza realizată de Mitel Spătaru, consultant fiscal, Tax Partner, Crowe România:

Morcovul şi băţul, noua paradigmă în ceea ce priveşte eficientizarea structurilor ANAF și AVR

• „Noua lege încearcă să împace două obiective majore: stimularea rezultatelor financiare și a colectării şi protejarea legalității, integrității și drepturilor contribuabilului.

• Vor conta numerele sau vom asista la o schimbarea reală în bine a comportamentului echipelor ANAF/AVR în ceea ce priveşte activitatea de control fiscal?

• Nu este suficient ca ANAF/AVR să aibă KPIs. Întrebarea esențială este ce comportament vor recompensa acești KPIs?

• Se vor mândri angajaţii ANAF/AVR la finele unui an de activitate cu numărul de contribuabili pe care i-au ajutat să se conformeze, în limitele legii, sau dimpotrivă cu numărul de contribuabili penalizaţi, respectiv care au fost impuşi suplimentar?

Un act normativ publicat recent (Legea 164/2026) vine cu indicatori de performanță pentru angajații Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF) și Autorității Vamale Române (AVR). Acesta intră în vigoare la 1 ianuarie 2027. Una dintre cele mai importante întrebări pe care ni le putem pune este: ce comportament vor avea de anul viitor organele fiscale?

Scopul pare a fi unul nobil:

«În scopul creșterii performanței instituționale și al consolidării capacității administrative ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală și ale Autorității Vamale Române, se instituie un mecanism de recompensare financiară anuală pentru personalul aparatului propriu și al structurilor subordonate celor două instituții, acordat în funcție de gradul de îndeplinire a indicatorilor-cheie de performanță specifici activității»

Astfel, după o bună perioadă de timp, în care de cele mai multe ori, discursul autorităţilor fiscale la adresa companiilor multinaţionale (corporaţiilor) conţinea un blam, mai direct sau mai indirect, referitor la un prezumtiv comportament agresiv de evitare a impozitării, avem acum o străduinţă de copiere a unui comportament corporatist, anume introducerea la nivelul autorităţilor de KPIs (Key Performance Indicators).

În forma actuală a legii se crează cadrul pentru un mecanism denumit mecanism de recompensare financiară, care are două componente majore, una ce priveşte un “bonus” acordat personalului ANAF/AVR care va consta în stabilirea unor recompense financiare anuale bazate pe indicatori-cheie de performanță şi o alta care se referă la un ″malus″ care se va concretiza într-o diminuare a drepturilor salariale.

S-a stabilit aici un plafon bugetat anual pentru recompensele acordate care va fi în cuantum maxim de 12% din sumele prevăzute pentru cheltuielile cu salariile de bază în bugetul aprobat pentru anul respectiv.

Rezultatele evaluării anuale constituie bază atât pentru recompense, cât și pentru diminuarea drepturilor salariale, iar diminuarea intervine în situația descrisă de lege pentru personalul care nu realizează indicatorii și obține calificativul „satisfăcător”.

Cu trimitere concretă la activităţile de control găsim în actul normativ acordarea de stimulente financiare pentru constatările din cadrul activităților de control, precum şi pentru cele provenind din titlurile executorii rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate, al căror cuantum depășește echivalentul în lei al sumei de un milion de euro.

Acordarea efectivă a stimulentelor financiare se realizează de la bugetul de stat, în limita a 3% din cuantumul creanțelor stabilite prin titluri rămase definitive prin necontestare sau din cele confirmate de instanță prin hotărâri judecătorești definitive și efectiv încasate. Procentul de 3% se aplică exclusiv asupra sumelor rămase definitive și încasate potrivit legii, al căror cuantum depășește pragul de un milion de euro.

Din economia textului de lege am înţelege că remunerarea suplimentară a personalului ANAF/AVR implică două componente: o recompensă financiară corelată cu performanţa stabilită în baza unor criterii, pe care le-am numit noi generic KPIs, şi o alta care constă într-un stimulent financiar corelat cu sumele încasate la buget rămase definitive, inclusiv după epuizarea procedurilor de contestare.

Sub aceste aspecte, subliniem faptul că scopul actului normativ este unul benefic. Ne dorim ca la nivelul celor două instituţii (ANAF/AVR) să existe criterii de performanţă stabilite transparent şi obiectiv. În acest sens, în cuprinsul actului normativ avem un set de 6 (şase) principii care vor guverna mecanismul de recompensare financiară.

Le enumerăm pe scurt aici: 1. legalitate și transparență, 2. obiectivitate și nediscriminare, 3. proporționalitate, 4. corelarea performanței individuale cu performanța instituțională, 5. prevenirea conflictelor de interese și a comportamentelor abuzive şi 6. respectarea legalității și a drepturilor contribuabililor.

De asemenea, aşteptăm cu interes şi publicarea hotărârilor de Guvern care vor aduce în atenţia publică metodologia de stabilire a indicatorilor-cheie de performanță, precum şi criteriile privind acordarea recompenselor financiare anuale. Legea stabilește un termen de 90 de zile de la publicare pentru aprobarea prin HG a mecanismelor, metodologiei KPIs și criteriilor de acordare a recompenselor.

Totuşi, scopul demersului nostru nu este de a intra în analiza tehnică a actului normativ, ci mai curând de a ne determina să reflectăm cu privire la efectele acestui mecanism asupra comportamentelor echipelor de la ANAF/AVR, mai ales în ceea ce priveşte modul în care se vor desfăşura controalele fiscale.

Aşadar, aducem în atenţie câteva puncte de reflecţie, având ca premisă aspecte care au fost studiate, dezvoltate şi prezentate de oameni care au studiat și scris despre cultura organizaţională. Primul se referă la faptul că arareori pedepsele îşi ating scopurile, generând mai curând un comportament tranzacţional şi de evitare a răspunderii. Caz în care ne întrebăm: vom avea din partea structurilor de control fiscal o atitudine de ″slalom″ în raport cu criteriile care pot atrage diminuarea drepturilor salariale?

Nu vom şti decât după ce acest mecanism va fi operaţional şi îşi va produce efectele după o perioadă suficientă de timp, astfel încât analiza să devină relevantă.

Al doilea aspect, este legat de atingerea indicatorilor-cheie de performanță, unde am fi interesaţi să vedem care va fi ponderea criteriilor care au în vedere două din principiile enunţate mai sus, anume: prevenirea conflictelor de interese și a comportamentelor abuzive şi respectarea legalității și a drepturilor contribuabililor.

Cum vor fi transformate aceste principii într-un criteriu măsurabil?

De multe ori am atras atenţia cu privire la unul din rolurile echipelor de control fiscal, anume cel de îndrumare a contribuabililor în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei şi îndeplinirea obligaţiilor, rol activ exercitat de foarte puţine ori în practică. Întâlnim încă situații în care relația dintre organul de control și contribuabil capătă mai degrabă logica unei relații «polițist–suspect» decât pe cea a unei relații bazate pe conformare și cooperare.

Ori, în viaţa reală a companiilor, unul din KPIs, deloc neglijabil, se referă la relaţia cu clienţii. Caz în care, noi contribuabilii, nu ar trebui să fim trataţi ca atare, respectiv să ne uităm la relația cu ANAF/AVR din perspectiva uneia de tip «furnizor-client″»?

Contribuabilul, aka client în logica expusă anterior, ar trebui să fie văzut nu doar ca o sursă de bani la buget, ci şi ca un beneficiar real al unor servicii de calitate, de la partea de administrare, până la acţiunile de control fiscal. Din acest motiv curiozitatea noastră va fi îndreptată în a desluşi dacă vom avea suficientă transparență la momentul publicării criteriilor, care va fi greutatea activităţii de îndrumare în scoring-ul total versus constatarea de obligaţii suplimentare la buget.

Legea încearcă să împace două obiective majore, stimularea rezultatelor financiare și a colectării şi protejarea legalității, integrității și drepturilor contribuabilului. Concret, vor conta numerele sau vom asista la o schimbarea reală în bine a comportamentului echipelor ANAF/AVR în ceea ce priveşte activitatea de control fiscal? Nu este suficient ca ANAF/AVR să aibă KPIs. Întrebarea esențială este ce comportament vor recompensa acești KPIs?

Şi la final, în loc de concluzie, se naşte o întrebare retorică, se vor mândri angajaţii ANAF/AVR la finele unui an de activitate cu numărul de contribuabili pe care i-au ajutat să se conformeze, în limitele legii sau, dimpotrivă, cu numărul de contribuabili penalizaţi, respectiv care au fost impuşi suplimentar?”