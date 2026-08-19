Facilitățile fiscale au început să-și schimbe forma. Ce trebuie să știe antreprenorii români (consultant)

Dacă până recent predominau facilitățile fiscale bazate pe venituri, cum ar fi scutirile și reducerile de impozite, mai nou sunt promovate cele pe cheltuieli, aici intrând credite și deduceri fiscale acordate pentru cheltuieli eligibile, punctează un consultant fiscal într-un comunicat transmis, miercuri, StartupCafe.ro.

„Această mișcare vine în contextul încheierii reformelor Planului Național de Redresare și Reziliență și implementării Pilonului 2 al Organizației de Cooperare și Dezvoltare Economică cu privire la impozit minim global. Facilitățile fiscale bazate pe venituri sunt utilizate frecvent în țările în dezvoltare, dar sunt mai predispuse la abuzuri și aduc mai puține beneficii decât cele bazate pe cheltuieli”, a declarat Ioana Lixandru, Senior Tax Consultant, Crowe România.

În ultimii ani s-au eliminat facilități fiscale din industrii precum IT, construcții, industria alimentară, agricultură și turism, dar s-au introdus altele noi, cele mai recente prin OUG 8/2026 privind instituirea unor masuri de relansare economică.

Prin acest act normativ au fost introduse facilități fiscale precum credit fiscal de 10% la valoarea cheltuielilor eligibile de cercetare-dezvoltare, utilizarea unei metode de amortizare superaccelerate si deduceri acordate companiilor care se listează la bursă și persoanelor fizice pentru investiții la bursă.

„Mecanismul creditului fiscal de 10% a fost introdus ca o alternativă la reglementările deja existente (deducerea suplimentară de 50% pentru cheltuielile eligibile) pentru a corela facilităţile fiscale pentru cercetare-dezvoltare cu normele privind Pilonul 2. Pentru cheltuielile aferente procesului de listare la bursă se acordă o deducere suplimentară de 50% pentru cheltuieli precum cele cu servicii de consultanță și intermediere, taxe si tarife si alte cheltuieli”, a explicat Ioana Lixandru.

Ce prevede noua schemă de ajutor de stat pentru industria prelucrătoare

Ordonanța de urgență mai prevede și facilități fiscale pentru investiții cu un impact semnificativ în economie sau în anumite domenii.

În acest sens, în iunie 2026 a fost publicată schema de ajutor de stat privind acordarea de granturi și credite fiscale pentru investiții pentru susținerea realizării de produse cu deficit comercial din industria prelucrătoare. Ajutorul de stat se acordă companiilor, în funcție de opțiunile acestora, sub formă de sume nerambursabile sau de credit fiscal. Acordurile de finanțare se emit în perioada 2026-2032.

Ajutorul de stat sub formă de credit fiscal se calculează pe o perioada de 7 ani începând cu trimestrul următor punerii în funcțiune a investiției finanțate cu ajutor de stat și se poate prelungi cu 2 ani în cazul în care în primii 2 ani compania înregistrează pierdere fiscală.

Sunt considerate cheltuieli eligibile costurile fără TVA aferente investiției inițiale, constând în realizarea sau achiziționarea de active precum construcții, instalații tehnice, mașini, echipamente noi, brevete, licențe, know-how sau alte drepturi de proprietate intelectuală. Investițiile realizate de întreprinderi în cadrul schemei trebuie să aibă o valoare de minimum 50 milioane de lei.

În curând apare TechUp Romania

Un alt proiect de schema de ajutor de stat (care încă nu a fost publicat) constă în sprijinirea de tehnologii cu impact sistemic ridicat care redefinesc economia globală și generează valoare adăugată mare (“TechUp Romania”) privind acordarea de ajutoare de stat pentru cercetare-dezvoltare și ajutor de stat regional.

Schema de ajutor de stat se aplică întreprinderilor care realizează investiții în domenii precum calcul avansat, inteligență artificială, microelectronică, infrastructura digitală, bio-tehnologie, agri-tech, sănătate de precizie, energie verde, stocare, tehnologii climatice, mobilitate, spațiu, sisteme autonome, materiale avansate și producție industrială. Ajutoarele de stat se acordă în perioada 2026-2032.

Proiectul de investiții este împărțit în două componente (cercetare-dezvoltare, producție/prestare servicii) și trebuie să aibă valoarea costurilor eligibile, fără TVA, de minim 5 milioane de lei si de maxim 50 milioane de lei.

Schema de ajutor de stat se acordă sub formă de grant cumulat cu deducere fiscală de 200% a cheltuielilor eligibile cu active corporale și necorporale aferente investiției care diminuează baza de impozitare pentru calculul impozitului pe profit.

„Toate aceste facilități pot avea un rol de revigorare a unor segmente de industrii cu impact semnificativ în dezvoltarea economiei per ansamblu însă, în egală măsură, impun și o monitorizare atentă din partea companiilor cu privire la aplicarea practică a acestora. Ne gândim aici în mod specific la analiza incidenței cu facilitățile fiscale deja existente, la care se adaugă aspectele administrativ-procedurale ce pot genera dificultăți birocratice în relația cu autoritățile (precum Ministerul de Finanțe și ANAF)”, explică reprezentanta Crowe România.

Facilitățile fiscale rămân un instrument strategic pentru stimularea investițiilor și dezvoltarea economiei dacă sunt bine elaborate și implementate, iar în acest sens au fost publicate ghiduri de către organizațiile internaționale, cu recomandări de la stadiul de concepție al facilității fiscale până la evaluare. În trecerea la alt tip de facilități fiscale ar trebui să se ia în considerare capitalul necesar pentru potențiali beneficiari de a accesa aceste facilități, inflația și incertitudinea fiscală și politică.