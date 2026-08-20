„Statul român a încasat abuziv sute de mii de euro de la angajatori, pentru avize de muncă pe care nu le mai acceptă în baza noii legislații”, acuză Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă 

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă acuză startul român că „a încasat abuziv sute de mii de euro de la angajatori, pentru avize de muncă pe care nu le mai acceptă în baza noii legislații” care reglementează angajarea lucrătorilor străini aduși din afara Uniunii Europene.

Într-un comunicat transmis, joi, comunității antreprenoriale StartupCafe, PIFM denunță „situația a sute de dosare ale angajatorilor și agențiilor de plasare a forței de muncă, care riscă să piardă sumele plătite statului pentru avize de muncă destinate lucrătorilor străini, sume care, în urma schimbării interpretării legale generate de lansarea noii platforme electronice, ar putea deveni inutilizabile”.

Potrivit președintelui PIFM, Romulus Badea, odată cu lansarea noii platforme naționale, autoritățile și-au schimbat brusc interpretarea asupra Ordonanței 32, cu efecte retroactive asupra dosarelor depuse cu mult timp înainte de această schimbare.

„Platforma a devenit funcțională. Angajatorii și agențiile de plasare pot depune dosare pentru analiză. În paralel, această lansare a platformei schimbă interpretarea autorităților asupra textului Ordonanței 32”, a spus Badea.

Conform declarațiilor președintelui PIFM, toate dosarele depuse până pe 27 aprilie ar fi trebuit analizate conform legislației vechi, cu obținerea avizului de muncă și continuarea procedurii direct la viză.

„Toate dosarele depuse până pe 27 aprilie se analizau în baza legislației vechi, se obținea aviz de muncă și se mergea mai departe la viză, pe procedura existentă la data publicării OUG 32. Consulatele spun acum că, odată cu devenirea funcțională a portalului, nu mai poți aplica pe e-Viza. Trebuie să intri și să depui o cerere unică. Asta înseamnă că se trece direct la legislația nouă. Asta înseamnă că, inițial, s-au încasat 100 de euro pentru avizul de muncă degeaba, bani pe care angajatorii nu îi mai pot folosi. Referitor la toate aceste solicitări, ni s-a comunicat inițial că se vor procesa pe legislația veche”, a menționat șeful patronatului.

Președintele PIFM denunță „lipsa de coerență a instrucțiunilor transmise de autoritățile consulare”, care obligă angajatorii, deși aceștia dețin deja avizele de muncă obținute legal, să parcurgă o procedură complet nouă, cu înregistrări suplimentare pe platformă.

„Mesajele primite de la Consulate creează confuzie în rândul angajatorilor, deoarece, conform legislației, interpretarea era că, în baza avizului de muncă, se depun, pe procedura veche, toate dosarele aferente perioadei de până la 27 aprilie. Acum primim mesajul că, de fapt, trebuie parcursă cererea unică, cea de pe platformă, ceea ce înseamnă înregistrări și tot restul. Angajatorii nici nu o pot depune, trebuie să se înregistreze întâi. De ce să fie obligați să facă asta?! Ei au avizele de muncă. Vorbim despre sute de dosare rămase blocate, fără nicio vină a angajatorilor”, a mai spus Romulus Badea.

Patronatul reamintește că solicitările pentru avize de muncă, care sunt soluționate după data de 07.08.2026, au fost încărcate pe portalul IGI încă din lunile martie-aprilie, unde au stat în fază de programare, respectiv soluționare, 4-5 luni. După un termen atât de mare, acum un angajator află că trebuie să încarce cererile pe noua platformă workinromania, în loc să continue procedura conform normelor tranzitorii. Din păcate, observăm că normele OUG 32/2026 se aplică diferit și că actele emise de o instituție a statului, IGI, nu sunt recunoscute de următoarea instituție, unde ar trebui să aibă continuitate, respectiv MAE.

PIFM atrage atenția că, în lectura inițială a Ordonanței 32, procedura de soluționare a dosarelor de avize de muncă și vize urma să se desfășoare conform legislației vechi, prin normele tranzitorii, interpretare abandonată acum de autorități.

„În lectura Ordonanței 32 se înțelegea că procedura de soluționare a dosarelor de avize de muncă și de vize se desfășoară conform legislației vechi, adică normelor tranzitorii. Înțelegem că acum trebuie aplicată de fapt procedura nouă, iar avizele de muncă au fost eliberate inutil, cu bani încasați degeaba și o așteptare de șase luni.", consideră Romulus Badea.



Organizația patronală anunță că va cere oficial clarificări din partea autorităților competente. În acest sens, PIFM a transmis o scrisoare oficială către Ministerul Afacerilor Externe, Departamentul Consular, și către Centrul Național de Vize, prin care solicită clarificări urgente privind aplicarea perioadei de grație de 180 de zile, prevăzută de art. 49 din OUG nr. 32/2026, pentru depunerea cererilor de viză în baza avizelor de angajare emise potrivit legislației anterioare.

Potrivit calendarului expus de organizație, portalul IGI pentru avize de angajare a rămas deschis până la 3 septembrie 2026, iar ultimele avize urmează să fie emise în octombrie 2026, ceea ce, prin aplicarea termenului legal de 180 de zile, ar permite depunerea cererilor de viză aferente până cel târziu în aprilie 2027. Această perioadă de grație depășește cu mult data de 8 august 2026, când platforma WorkinRomania.gov.ro a devenit operațională, ceea ce impune, în opinia PIFM, coexistența a două regimuri procedurale distincte la nivelul misiunilor diplomatice, situație pe care organizația consideră că autoritățile consulare nu o respectă în practică.

În scrisoarea adresată autorităților, PIFM solicită confirmarea faptului că cererile de viză aferente avizelor emise sub legislația veche pot fi depuse în cadrul termenului de 180 de zile, indiferent de data lansării noii platforme, confirmarea faptului că aceste cereri se soluționează potrivit legislației anterioare, fără ca aceasta să fie condiționată de parcurgerea procedurilor din platforma WorkinRomania.gov.ro, precizarea canalului corect de depunere a cererilor de viză pentru această categorie de dosare, precum și instituirea unui mecanism de remediere pentru cazurile în care solicitanții au fost direcționați eronat către noua procedură.

PIFM avertizează că problema nu este izolată, ci afectează angajatori și agenții de plasare din întreaga țară, care au recrutat forță de muncă din state terțe cu respectarea legislației în vigoare la momentul depunerii dosarelor și care riscă acum blocaje, costuri suplimentare și pierderea sumelor plătite statului pentru proceduri care, potrivit organizației, nu-și mai găsesc utilitatea sub noua interpretare a autorităților. Organizația patronală face apel la Ministerul Afacerilor Externe, Centrul Național de Vize și misiunile diplomatice și oficiile consulare ale României pentru aplicarea unitară și predictibilă a cadrului legal tranzitoriu, astfel încât angajatorii care au acționat cu bună-credință, în baza legislației și a comunicărilor oficiale primite inițial, să nu fie prejudiciați.

Patronatul Importatorilor de Forță de Muncă (PIFM), membru IMM România, este organizația patronală reprezentativă a operatorilor economici din domeniul recrutării și plasării forței de muncă din state terțe în România.