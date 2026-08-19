GDPR România: Dealer Dacia și Renault, atacat informatic de hackeri, amendat  de statul român

O firmă din Ploiești, dealer de mașini Dacia și Renault, a suferit recent un atac cibernetic, prin care hackerii au furat date personale ale unor clienți, iar acum societatea a primit și o amendă de 3.000 EUR de la statul român, în baza regulamentului GDPR.

Firma Poliserv JG (PJG) SRL, care vinde și repară, de 20 de ani, autoturisme Dacia și Renault, a fost victima unui atac informatic, a informat Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP), într-un comunicat.

Hackerii au acționat prin metoda „metoda phishing” și au pus mâna pe parola de la un cont de utilizator cu drepturi de administrator, din sistemul informatic de la firmă. Practic, cineva de la firmă a deschis un e-mail fără să se asigure de la cineva a venit și s-a trezit cu parola furată.

„Această situație a condus la accesarea neautorizată a datelor cu caracter personal (cel puțin: nume și prenume) ale unor persoane fizice, clienți ai” dealerului auto, a precizat ANSPDCP.

În urma atacului cibernetic, firma ploieșteană a transmis la ANSPDCP o notificare de încălcare a securității datelor cu caracter personal, așa cum era obligată conform art. 33 din Regulamentul european de protecție a datelor personale (GDPR).

Așa se face că firma s-a trezit cu ANSPDCP-ul pe cap. În iunie 2026, Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal făcut o investigație la dealerul auto și îl acuză „nu a pus în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate și nu a realizat testarea, evaluarea și aprecierea periodice ale eficacității măsurilor tehnice și organizatorice pentru a garanta securitatea prelucrării” datelor.

Autoritatea reproșează firmei că trebuia să aibă „capacitatea de a asigura confidențialitatea, integritatea, disponibilitatea și rezistența continue ale sistemelor și serviciilor de prelucrare” a datelor personale.

De asemenea, instituția care aplică GDPR în România susține că „circumstanțele cazului prezintă un grad de gravitate care impune aplicarea unei sancțiuni cu amendă” împotriva firmei care a căzut victimă phishingului.

În plus, firma Poliserv JG (PJG) SRL a fost pusă să verifice periodic respectarea procedurilor de lucru implementate privind protecția datelor cu caracter personal și securitatea informațiilor și să instruiască periodic persoanele care acționează sub autoritatea sa cu privire la riscurile asociate prelucrării datelor cu caracter personal, inclusiv în ceea ce privește identificarea și gestionarea mesajelor de tip phishing și a altor e-mailuri suspecte.

Ca atare, Poliserv JG (PJG) SRL a fost sancționată cu amendă în cuantum de 15.728 lei, echivalentul a 3.000 EURO.

Firma ploieșteană se prezintă drept partener autorizat Dacia și Renault în România, cu experiență de 20 de ani în vânzarea mașinilor și service auto. În anul 2025, SRL-ul a făcut venituri totale de 13,4 milioane de lei și profit de 7.989 lei, cu 32 de angajați, conform datelor de la Ministerul Finanțelor.