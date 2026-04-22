Lideri de business și antreprenori s-au reunit la Conferința Națională COD7, pentru a pune hărnicia în centrul reconstrucției României

Oradea a găzduit una dintre cele mai importante întâlniri ale mediului de business din România, reunind peste 200 de lideri de business, antreprenori și profesioniști în cadrul Conferinței Naționale COD7, un eveniment dedicat valorilor care stau la baza unei economii sănătoase și sustenabile.

Desfășurată sub tema „Hărnicia construiește România”, conferința a adus în prim-plan rolul muncii, al caracterului și al responsabilității în dezvoltarea pe termen lung a societății și a mediului de afaceri. Participanții au discutat despre modul în care provocările pot fi transformate în oportunități, iar munca în moștenire durabilă.

Evenimentul face parte din inițiativa națională COD7, care promovează șapte valori esențiale pentru leadership și antreprenoriat: hărnicia, integritatea, învățarea, perseverența, respectul, generozitatea și colaborarea. Aceste principii sunt văzute ca fundament pentru construirea unor organizații solide și a unei culturi de business responsabile.

Conferința a inclus prezentări keynote, paneluri de discuții și sesiuni de networking, oferind participanților oportunitatea de a învăța din experiența unor lideri care au construit proiecte cu impact în România. Printre speakerii invitați s-au numărat antreprenori și executivi din diverse industrii, care au împărtășit perspective despre leadership autentic și creștere sustenabilă, printre care Darius Mârza, Wonderland Resort, Mihai Cioban, Inspired Leadership, Robert Katai, GrowthCon, Ruben Marian, UTILBEN, Alina Covașă, Vlad Mihuț, ROMCOM, Cornel Mahalean, FABRICA DE PLASE, Sandu Băbășan, Fast Forward Development, Ioan Bențe, Nazzuro Aqua, Veaceslav Vlas, Ecovillas, Beni Boșcai, Hidropump, Ioana Corompaki, PYRAMID LEARNING CENTER, Adriana Bonțe, Adenandra Gardening, Norbert Kaszta, Reuse Urban.

„România se construiește prin oameni harnici, integri și responsabili, care nu caută doar succesul rapid, ci creează lucruri care durează”, au subliniat organizatorii, evidențiind importanța unei viziuni pe termen lung în business.

COD7 își propune să creeze o comunitate de lideri care construiesc pe baze solide și contribuie activ la dezvoltarea economiei și societății, punând accent pe impact real și pe investiția în oameni.

